Cu cine s-a întâlnit Irina Columbeanu înainte de a se întoarce în America? „Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine și sunt foarte fericită că ne-am revăzut”

În luna iunie, s-a întors în România după șase ani petrecuți în America. Scopul principal al vizitei a fost revederea cu tatăl său, Irinel Columbeanu, însă Irinuca a avut parte și de o întâlnire emoționantă, înainte de a se întoarce la mama ei.

Irina Columbeanu s-a întâlnit cu bona ei

Înainte de a pleca din țară, Irina Columbeanu a avut parte de o întâlnire neașteptată și emoționantă cu fosta ei bonă, Cristina Mîndru. Aceasta fusese angajată de părinții Irinei în vara anului 2007, când Irina era doar un bebeluș. Deși au petrecut doar 9 luni împreună, legătura dintre ele a rămas puternică, potrivit

Cristina Mîndru a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele sociale, însoțit de o fotografie cu Irina: „Crezi sau nu, tu ești prima mea iubire pură și sinceră! Am suferit mult când a trebuit să plec de lângă tine! Mă bucur să te întâlnesc după atâția ani la fel de pură, dulce și gingașă! Te iubesc”.

Adolescenta i-a răspuns: „Mă bucur că tu ai fost alături de mine de când eram un bebe mic mic! Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine și sunt foarte fericită că ne-am revăzut!”.

Legătura dintre Irina Columbeanu și tatăl său

În cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”, a vorbit despre reîntoarcerea în România și despre legătura sa cu tatăl său.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea.

Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.