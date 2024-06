Culiță Sterp, moment stânjenitor la o cântare: „Ultima poză în costumul ăsta”. Ce a pățit manelistul pe scenă (VIDEO, FOTO)

Culiță Sterp a trecut recent printr-un moment stânjenitor, chiar la o petrecere la care a fost chemat să cânte. Dar nu a disperat, ci a făcut haz de necaz.

Culiță Sterp, probleme vestimentare la o petrecere

Cântărețul a mers în Spania pentru a cânta la o petrecere. Însă chiar înainte să apară în fața oamenilor, i s-au rupt pantalonii între picioare. Dar nu s-a supărat, ci a făcut haz e necaz și i-a (în)cântat pe oameni.

„Ultima poză în costumul ăsta, că mi s-au rupt pantalonii între picioare când am urcat pe scenă”, a spus Culiță Sterp pe Instagram, potrivit

Culiță Sterp: „Care ne-ați blestemat?”

De o altă pățanie a avut parte tot la un eveniment în Spania. De această dată, el a făcut pană chiar cu câteva minute înainte să ajungă la destinație. Însă atunci s-a supărat, fiind copleșit și de stresul dim ultima perioadă.

„Of, viață, dar cu ce-am greșit în viața asta? Am făcut pană. Mai aveam 5 minute până să ajungem. Suntem în Spania și oamenii care ne duc de la o cântare la asta, că am venit cu avionul normal, nu venim cu mașina, că nu suntem nebuni să venim cu mașina, dar de la cântare la alta, dintr-un oraș în altul mergem cu mașina și asta e, am făcut pană. Care ne-ați blestemat?”, a spus Culiță Sterp atunci.