Cum a fost nunta Cristinei Vasiu. Invitații au fost surpinși de tortul suspendat. Cât a costat rochia pe care a purtat-o mireasa

Cristina Vasiu și Cătălin Stoica și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu sâmbătă, 6 iulie, în cadrul unei ceremonii religioase la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi. Petrecerea grandioasă, cu 400 de invitați, s-a desfășurat la o renumită sală de evenimente din unde tortul miresei, de șase etaje, a fost atracția serii.

Ceremonia la biserică a fost plină de emoții

Cristina și Cătălin și-au oficializat relația civilă în septembrie 2023, iar sâmbătă, 6 iulie 2024, au avut parte de o ceremonie religioasă plină de emoții la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, alături de familie și prieteni apropiați, potrivit

„Cea mai emoționantă zi din viața noastră! Ne-am recunoscut dragostea și iubirea în fața Lui Dumnezeu și am primit binecuvântarea Lui pentru un drum nou în viața de familie!

Am fost copleșită de toate emoțiile din lume și mă bucur din toată inima că am avut oamenii dragi aproape, că ne-a cutremurat fiecare cuvânt rostit de Părintele Vasile Ioana în biserică și că am plecat la drum împreună cu o concluzie: >

Te iubesc, ești absolut minunat și cel mai frumos dar de la viață până acum!”, a declarat mireasa, după ceremonia de la biserică oficiată de părintele Vasile Ioana.

Petrecerea spectaculoasă a avut loc la un local din Otopeni

Unul dintre momentele de neuitat ale serii a fost apariția tortului de șase etaje, care a fost ridicat pe o sârmă și suspendat în aer, în mijlocul invitaților. Atmosfera a fost și mai spectaculoasă datorită artificiilor care au înconjurat tortul.

Tzancă Uraganu a fost responsabil pentru întreținerea atmosferei, aducând invitații pe ringul de dans cu dedicații și melodii care au ținut petrecerea în toi până în zori. Kamara și iubita lui, Gabriella, au impresionat și ei cu performanțele lor pe ringul de dans și cu interpretările lor muzicale.

Rochia miresei a costat 5000 de euro

Cristina a strălucit într-o de 5000 de euro, adusă special de la Timișoara.

„Am reușit să aducem rochița cu mașina, a avut peste 100 metri de material. Prețul ei a depășit ușor 5.000€ și a avut cusute pietre semiprețioase manual, chiar de Oana, zi și noapte! E ca o bijuterie!

Am plâns când am îmbrăcat rochia de mireasă! Ema, care este event planner-ul nostru, a organizat totul ca la carte, alături de nașii noștri dragi, Andreea și Andrei Cristache.

Costumul lui Cătălin a fost deosebit și a fost creat de brand cunoscut, și sunt încântată că i-am ales, din toate punctele de vedere! Atât Cătălin, cât și nașul, au îmbracat costume realizate de același brand!”, a mărturisit mireasa, pentru Click!, înainte de nuntă.