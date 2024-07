Cum a reacționat Carmen Tănase după ce a aflat că Robert Braia de la Insula Iubirii a aruncat pisicile iubitei de la balcon: „Nu m-am așteptat...”

Carmen Tănase este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite actrițe din România. Nu de mult, ea a mărturisit că a văzut știrea care a umblat pe Internet în ultima perioadă. Este vorba despre știrea cu Robert Braia, care .

Carmen Tănase, reacție virulentă după ce a aflat că Robert Braia i-a aruncat pisicile iubitei de la balcon

Actrița a avut o reacție dură către concurentul de la Insula Iubirii, după ce a povestit că a aruncat pisicile iubitei de la balcon.

„În mod normal, legea ar trebui să facă ceva împortiva acestor persoane, pentru că există o lege. Dacă legea nu face nimic, noi ce putem să facem? Că nu putem să-i luăm capul. Am văzut știrea, am tot primit-o astăzi. Nici nu m-am așteptat… Eu am primit de dimineață că are dosar penal. Eu m-am mirat că are dosar penal, pentru că știu că nu se întâmplă nimic. Fiindcă nu avem educația necesară. Pentru români, în principiu, cu mici excepții, animalele nu sunt ființe. Oamenii nu se comportă cu ele ca și cu ființe. Asta văd eu în fiecare zi, că doar cu asta mă ocup”, a spus Carmen Tănase, pentru .

Reacția lui Robert Braia, după ce a ajuns în atenția Poliției animalelor

După momentul de la Insula Iubirii în care a povestit cum a încercat să scape de pisoii iubite sale, pe motiv că animăluțele primeau mai multă atenție decât el, Poliția animalelor s-a autosesizat.

„Eu am impresia că voi nu faceți diferența dintre ceea ce se întâmplă la o emisiune și viața mea privată. Astăzi am fost chemat la poliția animalelor să dau niște declarații. Mi se pare absolut incredibil și inuman până unde s-a ajuns cu această poveste cu motanii. Ce se întâmplă în emisiune este un show și viața mea privată este viața mea privată, și eu răspund de ceea ce fac în viața privată. La fel ca orice alt cetățean, am și eu dreptul la apărare și vreau să îmi spun punctul de vedere.

Am primit foarte mult bullying de la iubitorii de animale, aceștia acuzându-mă pe mine de niște lucruri pe care nici măcar nu le-au verificat. Vă las aici (n.r. în video) câteva exemple. De asemenea, presa a pus paie pe foc cu niște declarații cel puțin incriminatorii și neadevărate la adresa mea. Evident că poliția animalelor m-a lăsat în pace și au înțeles și ei că nu am făcut rău niciunui animăluț. Și, evident, nu am primit nicio amendă.

Vă mulțumesc mult celor care ați fost alături de mine în aceste momente grele prin care trec. Voi vorbi pe larg despre acest subiect și despre experiențele pe care le-am trăit la Insula Iubirii într-un podcast”, a spus Robert Braia pe TikTok.