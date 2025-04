SUA nu au luat încă o decizie cu privire la retragerea a până la 10.000 de militari din Europa de Est. Liderii polonezi asigură că este vorba doar de redistribuirea unităților americane.

Statele Unite nu au luat încă o decizie finală cu privire la retragerea a până la 10.000 de militari din Europa de Est. Există o inițiativă corespunzătoare în acest sens, dar nu există încă o comandă pentru a acționa.

Acest lucru a fost declarat de un reprezentant al Pentagonului într-un comentariu către presa poloneză, potrivit

Retragerea trupelor americane de la Jasionka din Polonia a coincis în timp cu informația publicată de presa americană că Statele Unite au în vedere posibilitatea retragerii a până la 10.000 de militari din Europa de Est.

Acest lucru a provocat o discuție vie între liderii statelor membre UE, deoarece aliații NATO ai Americii, precum și apărarea Europei, nu sunt pregătiți pentru astfel de demersuri ale partenerului american.

Structura militară este în prezent în curs de revizuire, dar încă nu a fost luată o decizie. Angajamentul american față de NATO este puternic, dar SUA se așteaptă ca aliații europeni să conducă apărarea Europei

Pe un ton similar au vorbit și președintele polonez Andrzej Duda, prim-ministrul Donald Tusk și ministrul apărării țării Władysław Kosiniak-Kamysh. Toți trei au subliniat clar că, în cazul lui Jasionka, este vorba doar de redistribuirea unităților americane, și nu de retragerea forțelor americane din Polonia.

Dave Overson, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Armatei SUA în Europa și Africa (USAREUR-AF), a declarat că, din cauza necesității de a menține securitatea operațională, nu poate oferi informații detaliate despre când și unde vor fi mutate echipamentele de la Jasionka lângă Rzeszów.

Statul Major al Armatei Poloneze a comentat și schimbările în structura de conducere a aeroportului Jasionka.

Se reamintește că noua desfășurare a „unităților separate ale armatei SUA staționate în Polonia este rezultatul planurilor adoptate după summitul NATO de la Washington”.

Infrastructura Rzeszów-Jasionka a fost dezvoltată pentru a răspunde nevoilor de sprijin aliat pentru Ucraina în cadrul misiunii NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Unități separate din SUA care erau anterior amplasate la Rzeszów-Jasionka HAB sunt mutate în alte baze militare care operează în Polonia, optimizând în același timp costurile de întreținere. Sprijinul pentru Ucraina sub formă de donații, instruire și informații este oferit în mod continuu, a subliniat Statul Major al Armatei Poloneze.