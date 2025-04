Claudiu Târziu: “Vă spun în premieră. Există un document la CNSAS, care arată că domnul Georgescu n-a ieșit până în primăvara lui ‘90 din țară” (VIDEO)

Europarlamentarul a afirmat în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că există un document la CNSAS care arată că fostul candidat la prezidențiale, , nu a ieșit din țară până în primăvara anului 1990. El a menționat că acest document provine de la Direcția de pașapoarte și este coroborat cu informații de la frontieră și alte structuri care funcționau înainte de 1989.

„Asta rezultă”

Târziu a subliniat că, în urma verificărilor, rezultă că Georgescu nu a avut dosar la CNSAS și că nu a călătorit în străinătate înainte de 1989.

Răzvan Zamfir: Domnul Georgescu a călătorit în Statele Unite ale Americii înainte de ’89.

Claudiu Târziu: Nu e adevărat.

Răzvan Zamfir N-a călătorit?

Claudiu Târziu: Nu.

Răzvan Zamfir: Unde a călătorit?

Claudiu Târziu: N-a călătorit.

Răzvan Zamfir: A stat în București?

Claudiu Târziu: A stat în țară, da.

Răzvan Zamfir: Păi are dosar la Direcția pașapoarte.

Claudiu Târziu: Nu are. Există un document, vă spun în premieră. Există un document la CNSAS, care arată că domnul Georgescu n-a ieșit până în primăvara lui ‘90 din țară. Punct!

Răzvan Zamfir: Deci ăsta e un document de la CNSAS.

Claudiu Târziu: Nu. De la Direcția de pașapoarte, coroborat cu Frontiera și cu toate celelalte structuri, care funcționau înainte de ’89. L-au căutat peste tot, pentru că CNSAS trebuia să dea un verdict, dacă a fost, n-a fost în securitate și așa mai departe. Și a cerut toate informațiile și eu știu lucrul ăsta.

Răzvan Zamfir: Și rezultă că el n-a ieșit din țară înainte de ‘89.

Claudiu Târziu: Asta rezultă.

Răzvan Zamfir: Și nu are nici dosar la CNSAS, că CNSAS-ul a spus că nu i-a găsit dosare.

Claudiu Târziu: Nu are, păi dacă nu are …

Răzvan Zamfir: E și mai suspect acum, că noi ne bazam că dosarul său e la Direcția de pașapoarte, dar dacă nu are dosar la pașapoarte, n-are dosar la CNSAS înseamnă că e ofițer activ.

Claudiu Târziu: La 20 și ceva de ani … Mai e un lucru. Dânsul s-a născut în ’62. În ’87, când se presupune că ar fi ieșit prima oară din țară, câți ani avea? La 25 de ani era ofițer și-l trimitea în misiune?!

Răzvan Zamfir: Ăștia racolau elevi de liceu … La 25 de ani, la propriu ești ofițer.

Claudiu Târziu: Eu sunt ziarist bătrân, nu merge așa. Eu din 2003 am certificare din asta de cercetător la CNSAS. Am văzut sute de dosare. Am văzut ce a făcut Securitatea, cum au pus la cale asasinate împotriva unor ziariști și a unor membri ai rezistenței și ai disidenței din Occident. Toate le-am văzut. Am scris despre cazul Europa liberă, despre altele. Bun. Nu există ceea ce spuneți dumneavoastră, nu există să trimiți în misiune importantă la Washington, la New York, pe un băiat care nu era instruit, la 20 și ceva de ani.

Răzvan Zamfir: La 25 de ani ești instruit.

Claudiu Târziu: Cât de instruit poți să fii? Ce experiență ai? Hai să luăm un ziarist de 25 de ani. Câtă experiență are? Mie mi se pare neverosimil.

Răzvan Zamfir: Să plece în prima misiune la 25 de ani?!

Claudiu Târziu: Atenție, eu nu pot să dau certificat nimănui. Eu îmi pun niște întrebări. Domnule, dacă avea dosar, era suspect, dacă nu are dosar, iar e suspect. Păi așa, toată lumea poate să fie suspectă.