Cum a reușit Andreea Bălan să-l ierte pe George Burcea după divorț: „Știu că e foarte greu ceea ce spun”

Andreea Bălan a susținut că a reușit să fie împlinită în plan profesional, dar și alături de tenismenul Victor Cornea, iertându-i pe toți oamenii care i-au greșit până acum, dar iertându-se și pe sine. Asta înseamnă că nici față de tatăl ei, Săndel Bălan, nici față de fostul ei soț, George Burcea. Artista a explicat acest proces într-un interviu pentru

Andreea Bălan: Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit

„Eu, ca să trăiesc această iubire împlinită cu Victor și să am o viață mai bună și să îmi îndeplinesc visul cu Sala Palatului, plus multe alte visuri pe care le am, a trebuit să lucrez la iertare. Iertarea, în primul rând, cu tine. Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit. Cu toții greșim. Trebuie să te ierți și să nu te mai biciuiești. Și să zici: ”Da, am greșit acolo, am stricat lucruri. Din vina mea am pierdut lucruri, oameni și așa mai departe”. Iar apoi să-i ierți pe cei care ți-au greșit”, a afirmat Andreea Bălan, pentru Unica.

Cum îi putem ierta pe oamenii care ne-au greșit. ”Rețeta” Andreei Bălan

Cântăreața a explicat apoi că-i putem ierta pe ceilalți prin meditații și prin cuvinte rostite în gând față de aceștia. În același timp, trebuie să ne imaginăm că persoanele respective ne iartă și ele, la rândul lor.

„Și în momentul acela rupi cordonul energetic. Îți imaginezi că rupi acel cordon energetic. Îl tai cu foarfeca și te desprinzi de acel om. Îl lași să plece, dar cu o intenție bună. Și spui: ”Mulțumesc, te iubesc și îți doresc doar binele!”. Și atunci toată viața ta se schimbă pentru că tu ai eliminat energia negativă. Pe moment nu-ți dai seama, dar apoi, în următoarele luni, dintr-odată vezi că-ți apar niște oportunități extraordinare, tocmai pentru că ai eliminat acea negativitate din interiorul tău. Te simți mai, nu mai gol interior, ci mai bucuroasă și mai iubitoare și mai împlinită. Știu că e foarte greu ceea ce spun.

Eu la chestia asta am lucrat ani de zile. În primă fază tu ai impresia: ”L-am iertat!”. Dar după aceea vezi că viața nu ți se schimbă. Înseamnă că n-am iertat, mă mai întorc, o iau de la capăt, până când vezi că viața ți se schimbă în bine. Abia atunci îți dai seama cu adevărat că tu i-ai iertat pe oamenii care ți-au greșit”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.