Cum a reușit Raluka să scape de acnee, după numeroase tratamente fără rezultat: „Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață”

Acneea solistei s-a declanșat dintr-odată, în perioada adolescenței, și a persistat în timp, în ciuda tratamentelor la care a apelat. Artista a dezvăluit pentru Unica.ro cum a reușit să scape de acnee, după numeroase încercări lipsite de rezultate.

Cum a scăpat Raluka de acneea din adolescență

Acneea este un subiect sensibil pentru Raluka, după ce s-a confruntat mai mulți ani cu ea și cu bullyingul din cauza ei. Artista povestește că a avut perioade în care se izola și altele în care se resemnase cu ideea că va avea acnee întreaga viață.

„M-am confruntat cu cea mai urâtă acnee, probabil, din toată industria muzicală. Este o problemă imensă, cu care se confruntă foarte mulți tineri. Am fost la foarte mulți dermatologi. Am luat Roaccutane de trei ori. Am luat antibiotic 8 luni în fiecare zi. Toate leacurile băbești de care ați auzit vreodată, le-am făcut. Toate tratamentele de care ați auzit, inclusiv vaccinul de la Cantacuzino. Am făcut tot ce era de făcut”, a declarat , în exclusivitate pentru UNICA.ro.

Într-un final, solista a scăpat de acnee cu ajutorul unei cosmeticiene la care a mers de două ori pe săptămână în primele trei luni și care a știut ce tratamente și produse să alterneze astfel încât Raluka să poată spună cu bucurie că o etapă dificilă din viața ei s-a încheiat.

„A reușit să mă ajute, să mă scape de asta, o doamnă doctor din Belgia. Mi-a dat cam același tratament ca aici. În schimb, am reușit să ajung la această doamnă cosmeticiană, la care n-am avut încredere să mă duc de la început. Am zis că ce poate să-mi facă mie cosmetica. O zic foarte din topor pentru că cei care au această problemă înțeleg exact despre ce vorbesc. E foarte important să înțeleagă că trebuie să apeleze la specialiști care rezolvă problema atât din interior, cât și din exterior”, a mai declarat Raluka, pentru sursa citată.

Raluka: „Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață”

„Trebuie să găsiți oamenii potriviți. Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață și care sunt puse pe Internet de toți influencerii. Când e o problemă serioasă, trebuie să se ocupe de piele un specialist. E un subiect foarte sensibil. S-a tot rostogolit de-a lungul anilor și oamenii tot vorbesc despre asta, dar habar nu au o mare parte din ei”, este sfatul cântăreței.