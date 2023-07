Raluka s-a fotografiat în costum de baie! Artista face furori pe litoral: „Superbă, minunată...”

Raluka este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Ea se bucură din plin de zilele de vară, mai ales de cele însorite. Recent, ea a plecat într-o vacanță de neuitat, imaginile publicate pe Instagram fiind cea mai bună dovadă.

Artista a reușit să atragă multe comentarii la ultima sa fotografie postată pe rețelele de socializare.

Raluka, apariții de senzație pe Instagram

În urma efortului depus, Raluka se poate bucura de un adevărat succes nu doar pe scenă, ci și în cadrul comunității sale din mediul online. Pe Instagram, Raluka are nu mai puțin de 566.000 de persoane, postările fiindu-i foarte apreciate.

Raluka este activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care publică imagini aproape zilnic, fie din timpul concertelor, fie din culise sau din platourile de filmare ale proiectelor TV în care este implicată.

După puțin timp de la publicarea imaginilor, internauții au luat cu asalt postările Ralukăi.

„Te pup Raluka Vacanta plăcută”, „Superba”, „Minunata…”, „Vacanță plăcută frumoaso!”, „la care ocean esti?”, „Vibrează ceva, dar nu oceanul”, „Te iubesc” – sunt doar câteva dintre comentariile internauților, potrivit .

„Am intrat pe 34, dar sunt încă la 33. Cumva, din momentul în care am făcut 30 de ani am fost foarte fericită. Pentru că s-a produs un declic prin care am spus, gata de acum fac ce vreau eu, iau deciziile cum vreau eu, nu mai țin cont de nimic! Nu s-a întâmplat chiar așa, bineînțeles, fiindcă mai sunt oameni pe lângă mine de care trebuie să țin cont, dar este frumos pentru că ajungi la o maturitate destul de neserioasă!

Adică e o maturitate frumoasă, nu e aia la care iei totul foarte serios și suntem niște doamne și niște domni. E un pic mai în glumă situația! Și atunci mă bucur de vârsta asta. Chiar mă bucur!”, spunea Raluka, potrivit sursei citate.