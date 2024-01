Cum arăta viața Rominei, soția moștenitorului imperiului Ferrari, când s-a mutat în Italia: „Viața nu a fost cea mai drăguță cu mine”

Recent, , au participat miercuri, 10 ianuarie, la lansarea filmului „Ferrari” în România. Această peliculă prezintă una dintre cele mai grele perioade ale vieții tatălui lui Piero, Enzo Ferrari, fondatorul celebrei mărci de autoturisme.

În cadrul unui interviu, Romina a dezvăluit câteva detalii despre film și despre viața ei alături de Piero. Românca a mărturisit că la început, când a plecat în Italia, viața nu a fost prea drăguță cu ea și că i-a fost dificil să se ridice standardelor.

Romina și Piero Ferrari, în România pentru lansarea filmului „Ferrari”

Lansarea filmului care prezintă un an din viața tatălui lui Piero, Enzo Ferrari, este primul eveniment public la care bucureșteanca în vârstă de 34 de ani participă alături de soțul ei, fondatorul Ferrari.

„Este primul eveniment public la care eu merg cu Piero și, da, am emoții. Pot spune că am emoții. Sunt om, scuze. Am venit special în România pentru premiera filmului Ferrari. Este a treia sau a patra premieră la care participăm și deja suntem antrenați. M-am obișnuit cu presa, cu interviurile” , a spus românca.

Chiar dacă Piero Ferrari deține o avere de peste șapte milioane de euro, , ca întotdeauna. Ea a dovedit că nu și-a uitat originile, motiv pentru care a purtat un outfit semnat de un designer român.

„Țin să port branduri românești, este foarte important să reprezentăm (n.r. România) și să ducem mai departe”, le-a spus Romina celor de la .

Cum a fost viața Rominei înainte de a se muta definitiv în Italia

La începutul relației cu Piero Ferrari, româncei i-a fost destul de dificil să se ridice standardelor locurilor în care se prezenta alături de multi-miliardar, pentru că nu avea haine suficiente.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu opt ani, după ce Romina s-a specializat în marketing și și-a luat un job în cadrul companiei de avioane private de lux Bombardier.

„Era un avion de 60 de milioane de euro, presa italiană spune că se poate (n.r. vinde) lucrul acesta. Ne-am întâlnit, ne-am completat și, iată-ne împreună după șapte ani” , a mai spus Romina.