Romina, soția româncă a moștenitorului Ferrari a dat o lecție de modestie, în direct, la televizor. Ținuta cu care a apărut în emisiunea lui Măruță a costat doar 95 de euro

, femeia care a fost etichetată ca fiind mai bogată decât celebrul om de afaceri Ion Țiriac, a fost la premiera filmului ”Ferrari”. Ea nu a venit singură, ci împreună cu .

Soția șefului Ferrari a vorbit despre filmul cu Adam Driver și Penélope Cruz în roluri principale

”Ideea filmului a venit de la Michael Mann…acum 25 de ani, însă, în final, s-a finalizat în momentul în care a avut un buget impresionant și pe Adam Driver și Penélope Cruz… filmul este absolut o capodoperă(…)

În film este vorba despre cel mai greu an din viața lui Enzo Ferrari, an în care au murit 11 persoane în accidentul de la Mille Miglia, an în care s-a descoperit că Pierro există…e un pic de dramă.”, a spus Romina Gingașu, în emisiunea ”La Măruță”.

Cât costă rochia în a apărut Romina la PRO TV

Romina Gingașu se află în topul celor mai bogați români. Soția lui Piero Ferrari, magnatul din spatele celebrului brand de automobile, este și foarte modestă.

Deși ar putea să pună pe ea ținute de la cele mai scumpe branduri de îmbrăcăminte din lume, femeia de afaceri a ales să poarte în emisiunea de la PRO TV .

”Pot să le zic oamenilor că tu ești omul ăsta care mergi cu avioane private, cu iahturi, iar ținuta ta nu face mai mult de… nici 100 de euro”, a spus Cătălin Măruță.

„95 de euro. Rochia mea este de pe AliExpress, e 50 de euro, iar pantofi sunt Zara, cel mai important este că mă simt bine.”, a continuat Romina Gingașu.