Cum au reacționat organizatorii Neversea după ce Nicki Minaj și-a anulat concertul de la Saga. „Dacă ați rămas fără festival, sunteți bineveniți la Neversea”

După ce Nicki Minaj a anunțat cu trei ore înaintea concertului că nu va mai veni în București din motive de siguranță, din cauza protestului contabililor, organizatorii au decis să le ofere „păgubiților” care o așteptau pe cântăreața americană, șansa de a se distra la malul mării.

Nicki Minaj „le-a tras clapa” sutelor de mii de fani care o așteptau la Saga

În perioada verii au loc cele mai multe festivaluri din țară, printre care Neversea și Saga. Festivalul Neversea, realizat la plaja Modern din Constanța a avut loc în perioada 4-7 iulie 2024 și a coincis cu perioada în care s-a desfășurat Saga, care s-a desfășurat la București, potrivit

Nicki Minaj, una dintre cele mai așteptate artiste la festivalul din Capitală, a refuzat să mai vină. Aceasta a anunțat pe platforma X că nu se va prezenta în fața fanilor, deoarece se temea pentru viața ei din cauza protestelor unor contabili.

„Din motive de îngrijorare pentru siguranța mea și a echipei noastre, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România din această seară din cauza problemelor de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți cu altă ocazie.

Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu și pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor. Să nu iau în considerare sfatul securității în acest moment nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin. Sunt foarte încântată să-mi văd fanii vinerea aceasta la Londra pentru un alt spectacol foarte special la Wireless Festival”, notează artista pe internet.

Artista a fost plătită 1.250.000 de euro

Artista internațională a fost plătită de organizatorii festivalului cu suma de 1.250.000 de euro, bani plătiți în trei tranșe. Mai mult, organizatorii i-au îndeplinit artistei toate cerințele și condițiile impuse de aceasta.

Organizatorii au făcut pregătiri minuțioase pentru a respecta cerințele artistei. Aceștia au pus la dispoziție 260 de prosoape de baie, proaspăt curățate și uscate, gustări picante într-o varietate largă, și un glam room pentru machiaj, care a fost setat la temperatura ideală de 24 de grade Celsius, iluminat cu lumină indirectă provenind din lămpi și alte surse.

Protestul de care se temea artista a fost organizat de contabili, experţi, economişti şi antreprenori. Intitulat „Fără haos în legislația fiscală”, manifestul a adunat în jur de o mie de persoane în Piața Victoriei la ora 09:00.

„Dacă ați rămas fără festival, sunteți bineveniți la Neversea”

Reprezentanții festivalului Neversea au transmis un mesaj, după scandalul cu de la Saga. Aceștia au transmis că cei care „au rămas fără festival” se pot alătura distracției de la malul mării.

„Motorul festivalurilor sunt oamenii. Și nopțile de vară în care cântăm împreună până la răsărit. Și vrem să simțim toți asta, indiferent unde petrecem. Dacă ați rămas fără festival, sunteți bineveniți la Neversea, în această seară. Inclusiv stafful. Primul tren din București pleacă la 22:30. Vă așteptăm și vă iubim! (…) This is for real. Vino cu brățara de la alt festival și cu buletinul la punctul de check-in și primești acces. Save the night and enjoy the sunrise!”, se arată în postarea organizatorilor Neversea.