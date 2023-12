Cum se simte Alexandra Ungureanu după despărțirea de DJ Gojira / Ce a mărturisit artista: „Viața mea, cumva...”

Până nu de mult, și DJ Gojira au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Relația dintre cei doi nu a rezistat foarte mult timp, dar artista profită din plin de fiecare clipă, motiv pentru care a mai dat o șansă iubirii. Acum, ea a mărturisit că nu mai este singură și că este tare fericită.

Alexandra Ungureanu iubește din nou, după despărțirea de DJ Gojira

În cadrul unui nou interviu, Alexandra Ungureanu a mărturisit că nu mai este singură, că iubește din nou, și a dat și câteva detalii despre viața ei amoroasă din prezent. Chiar dacă multe persoane cred că artista este singură, ea a ținut să sublinieze faptul că doar „așa pare”.

„Nu sunt singură. Știrile cumva se repetă. Pentu că viața se repetă pentru cei care nu s-au așezat. Se întâmplă, lucrurile evoluează.

Cineva apare, cineva dispare… Îmi asum felul acesta e a fi. Viața mea, cumva, pare foarte dezordonată dacă stai să urmărești firul cronologic al unor declarații din presă. Îmi văd de treabă, când o fi să mă mărit vă anunț.

Dacă spun că sunt singură, adică de ce să zic, că nu sunt, dar dacă aș zice ca să încheiem acest șir despre viața mea, ar spune: Vai, săraca. Cum sunt multe comentarii pe social media de genul: degeaba ai, dacă ești singur. Adică ar trebui luate în calcul că acele video nu se fac singure, tot e un prieten care mă filmează!

Nu sunt singură, dar așa pare. M-am pierdut de atâția ani în lumea asta în care nimeni nu mă vrea. Important este ca eu să fiu fericită, împlinită și în momentul acesta sunt bine, ceea ce vă doresc și dumneavoastră” a spus Alexandra Ungureanu, pentru .

Care a fost cel mai dureros moment din viața artistei

Anul acesta, Alexandra Ungureanu a povestit . Ea a mărturisit că i s-a părut tare greu să cânte pe scenă la doar două zile după ce tatăl său s-a stins din viață.

„În atâția ani de carieră, am cântat și la două zile după înmormântarea tatălui. Am cântat în toate condițiile. Când ești pe scenă, trebuie să uiți și să le lași deoparte, recuperezi mai târziu. Cred că am avut, într-o primă fază când am aflat de amândoi, chiar înainte de faza asta, eram într-o perioadă de negare, la modul că nu mi se poate întâmpla mie, nu o să fie, e o greșeală, trebuie să fie o greșeală”, a spus ea.

În acea perioadă, artista a vrut să se retragă din muzică, pentru că făcea față tot mai greu durerii.

„Cumva refuzi să crezi și te duci cu capul înainte, încercând precum struțul cu capul în nisip. În momentul în care revii, totul e ca înainte. Muzica mi-a fost terapie și m-a ajutat în foarte multe situații, chiar și atunci, și în alte momente, adică să am o direcție și m-am gândit că un lucru cumplit ar fi să îmi pierd bucuria de a cânta. A fost într-o perioadă și asta”, a mai spus artista.