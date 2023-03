Alexandra Ungureanu, despre cel mai dureros moment din viața ei: „Eram într-o fază de negare” / Artista a fost nevoită să urce pe scenă la două zile de la înmormântarea tatălui său

Alexandra Ungureanu apare de fiecare dată cu zâmbetul pe buze pe scenă, însă nu mereu starea ei a fost una bună.

Artista a povestit un episod care îi va rămâne întotdeauna întipărit în minte. Aceasta își aduce aminte și acum de momentul în care a cântat la două zile distanță de la înmormântarea tatălui său.

Alexandra Ungureanu, moment dureros din viața ei

Alexandra Ungureanu a povestit un episod dureros din viața sa. Artista a mărturisit că a trebuit să cânte pe scenă la două zile distanță de când tatăl său s-a stins din viață, după ce ani la rând cu o boală nemiloasă.

Bărbatul a murit în urmă cu mai mulți ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. Cu aceeași problemă s-a confruntat și mama acesteia, Anca.

„În atâția ani de carieră, am cântat și la două zile după înmormântarea tatălui. Am cântat în toate condițiile. Când ești pe scenă, trebuie să uiți și să le lași deoparte, recuperezi mai târziu. Cred că am avut, într-o primă fază când am aflat de amândoi, chiar înainte de faza asta, eram într-o perioadă de negare, la modul că nu mi se poate întâmpla mie, nu o să fie, e o greșeală, trebuie să fie o greșeală”, a spus Alexandra Ungureanu, în cadrul unui interviu acordat recent, scrie .

„Muzica mi-a fost terapie”

Artista a mai spus că a făcut cu greu față durerii și chiar a luat în calcul, în acea perioadă, să se retragă din muzică. Doar că tot pasiunea sa care a făcut-o celebră i-a fost refugiu, după cum a mărturisit chiar ea.

„Cumva refuzi să crezi și te duci cu capul înainte, încercând precum struțul cu capul în nisip. În momentul în care revii, totul e ca înainte. Muzica mi-a fost terapie și m-a ajutat în foarte multe situații, chiar și atunci, și în alte momente, adică să am o direcție și m-am gândit că un lucru cumplit ar fi să îmi pierd bucuria de a cânta. A fost într-o perioadă și asta”, a mai spus artista.