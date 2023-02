Alexandra Ungureanu, nemulțumită de piesa din finala Eurovision 2023: „A fost un show mai sărăcuț așa...”

Alexandra Ungureanu a participat, în urmă cu 20 de ani, la Eurovision, iar acum este familiarizată cu acest concurs. După ce s-au înscris mai mulți artiști la început de drum, ea și-a pierdut interesul față de această competiție. Despre , Alexandra Ungureanu a spus că „are ceva, are zvâc, e interesant”.

Alexandra Ungureanu este dezamăgită de piesa din finala Eurovision 2023

Deși Alexandra Ungureanu nu s-a mai înscris la concurs, ea este mereu interesată de evoluția acestuia.

„Am rămas mereu apropiată de fenomenul Eurovision, pentru că urmăresc întotdeauna și ce se întâmplă afară. Sunt piese care îmi plac foarte mult, chiar din piesele care nu ajung hituri, care nu se aud pe radio, dar mie îmi plac. Anul trecut am fost în juriu, anul acesta am văzut că a fost cu totul o altă organizare, și-au dorit ceva foarte fresh, mi se pare că nu le-a ieșit, adică nici fresh, nici efervescent, a fost un show mai sărăcuț așa, mă rog, a fost o altă abordare. Lumea e datoare să încerce, să găsească formula ideală până în momentul în care România va câștiga Eurovisionul. Îmi doresc din suflet să cred că se va întâmpla asta într-o zi. Dar la cum arăta show-ul din anul acesta, pentru mine nu e o miză neapărat să particip”, a spus ea.

va reprezenta România în cadrul Eurovision 2023, eveniment care va avea loc la Liverpool. Acesta are 18 ani, peste 100 de piese lansate, și a câștigat finala națională cu piesa „D.G.T (Off and on)”, potrivit .

„Asta apreciez, că altă dată nu se ofereau foarte multe șanse începătorilor cu un motiv destul de bine argumentat, pentru că nu știi cum reacționează omul în condițiile alea de stres și presiune extremă, posibil să clacheze. Am auzit piesa, nu-mi spune mare lucru piesa, e un băiat talentat cu șanse să se dezvolte. Cred că mai are de căutat muzical până să găsească exact ce i se potrivește și cum trebuie să exprime. Nu am încredere în piesă, nu cred că anul acesta se vor întâmpla lucruri mărețe, dar el are ceva, are zvâc, e interesant”, a mai spus Alexandra Ungureanu.