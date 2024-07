Dan Negru cere castrarea chimică a pedofililor: „Suntem blegi în reacții! Pedofili angajați prin școli și facultăți apar la știri și apoi li se pierde urma! Statul nu e în stare să-și apere copiii”

a reacționat după știrile apărute în ultimele zile, în care câțiva profesori au fost acuzați că au abuzat elevi sau studenți. Îndrăgitul realizator TV cere a pedofililor. “Parlamentul a respins mereu proiectele de lege care cereau castrarea chimică a pedofililor așa cum se întâmplă în multe state americane sau țări europene”, a spus celebrul prezentator TV.

„Ăsta e riscul când statul e fricos și noi blegi în reacții”

Dan Negru a mai subliniat faptul că “Statul nu e în stare să-și apere copiii” și face comparație între țara noastră și alte țări.

„Suntem blegi în reacții !Pedofili angajați prin școli și facultăți apar la știri și apoi li se pierde urma. Parlamentul a respins mereu proiectele de lege care cereau castrarea chimică a pedofililor, așa cum se întâmplă în multe state americane sau țări europene. Să cerem din nou asta! O fac și eu, aici! Statul nu e în stare să-și apere copiii! În Belgia un pedofil era să scape nepedepsit și un milion de belgieni au ieșit în stradă într-un marș care rămas în istorie ca “Marche Blanche” ( Marșul Alb) și care a reformat total poliția belgiană. Noi suntem blegi !

Și când statul nu e o stare să-și apere copiii va apărea un Drasius Kedys, cazul controversat al lituanianului a cărei fetiță de 6 ani a fost agresată. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale dar pentru că nimeni nu l-a luat in seama,Drasius, fost luptător in trupele speciale, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in molestarea fetiței lui. Pericolul e că orice țară care nu poate avea grijă de copiii ei va ajunge la Drasius Kedys! Ăsta e riscul când statul e fricos și noi blegi în reacții ! Poate că Octavian Paler avea dreptate: “Păcatul nostru cel mai mare este că facem orice anormalitate să devină normalitate”, a scris Dan Negru într-o postare pe Facebook.