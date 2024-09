Daniela Gyorfi, de acord cu regulile stricte la școală: „Eu sunt mai comunistă”. Câți bani a dat pe rechizitele fiicei

Și fiica Danielei Gyorfi, Maria, începe școala luni. Artista spune că a dat circa 1.000 de lei pe . „Am dat ceva, da. Mă gândesc însă mereu cum s-or descurca alți părinți, cu mai mulți copii la școală. Pentru mine, însă, suma de 1.000 de lei nu a fost un capăt de țară”, a susținut Gyorfi. Ea a mai spus că e de acord cu , deoarece școala nu e club, și s-a lăudat că fiica ei primește și bursă pentru că a învățat bine în anul precedent.

Daniela Gyorfi, de acord cu regulile școlii

„În unele școli există uniforme sau trebuie să vii îmbrăcat în ținute decente. E absolut normal să nu vii în clasă în fustă mini, colanți sau fardată. Școala este școală, că doar nu te duci nici în club și nici în mall.

Trebuie să respecți niște culori. Sunt de acord și să le ia telefoanele sau să le folosească numai pentru anumite materii, dar și cu acele camere de filmare, în clase, și pe holuri. Dacă așa s-a ajuns, și sunt probleme, copiii trebuie să fie supravegheați, să poarte matricolă, eu sunt mai comunistă.

Da, sunt, pentru că școala este școală, trebuie să-ți respecți profesorii, să înveți, de aceea te duci. Sunt niște reguli, pe care nu ai cum să nu le respecți!”, a susținut Daniela Gyorfi, pentru

Gyorfi, despre fiica sa: Cu muzica nu are nicio treabă și nici cu actoria

Daniela Gyorfi a mai spus că fiica sa, care are 13 ani, nu e pasionată nici de muzică, nici de actorie și nu se vede neapărat vedetă: „Fiica mea, Maria, intră în clasa a șaptea, e elevă la o școală din Corbeanca. Îi place româna, are note bune și la alte materii, însă nu e fiartă pe matematică. A terminat a treia din clasă, astfel că are și bursă de 300 de lei. Nu am auzit-o să își dorească o meserie anume, nu s-a gândit. Clar că pare că are o atracție spre televiziune, dar, vom vedea ce va face. Cu muzica nu are nicio treabă și nici cu actoria, nu vrea neapărat să devină vedetă”.