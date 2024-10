De ce a refuzat, de fapt, Oana Roman să participe la Asia Express: “Le-am spus foarte clar”

a mărturisit motivul pentru care a refuzat să participe la emisiunea . Fiica fostului premier al României a dezvăluit că a primit o ofertă să participe, însă a refuzat vehement.

Oana spune că televiziunea nu mai prezintă interes pentru ea și a refuzat numeroase invitații, chiar dacă unele proiecte i-ar fi adus câștiguri materiale extrem de mari.

Motivul pentru care Oana Roman a refuzat să participe la Asia Express

Vedeta TV a mărturisit că starea de sănătate este principalul motiv pentru care a refuzat să fie concurentă a emisiunii de la Antena 1.

„M-au sunat din primul sezon, le-am spus foarte clar că sub nicio formă nu se pune problema să mă duc, pentru că eu sunt operată. Am trecut prin operația prin care am trecut și eu nu pot să-mi pun viața în pericol.

Eu nu am voie să fac efort absolut deloc, exclus. Și oricum nu e genul meu, dar am primit oferte să fiu invitat permanent, să fiu coprezentator, în mai multe locuri, dar nu, nu mai vreau să fac televiziune. Ocupă prea mult timp și prea puțini bani. Bine și în televiziune aș fi putut să fac înregistrat, de exemplu, nu era o problemă asta, dar nu mă mai atrage deloc”, a mărturisit Oana Roman pentru .

Din ce își câștigă banii, acum, Oana Roman

Oana a dezvăluit că din ce își câștigă banii, acum, după ce a renunțat la magazinul online de haine pe care îl avea:

„Sunt antreprenor, că practic ce fac eu tot ca un antreprenorat e. Sunt influencer, e tot o muncă ca și de antreprenor, doar că n-am angajați. În rest e cam același lucru. Înainte am avut și site-ul care a însemnat tot antreprenoriat și o să fac mai multe proiecte care o să țină și de zona de antreprenorat. Dar să fac eu o firmă mare în care să am angajați, nu-mi doresc. Tot timpul am muncit singură”, a mai spus Oana Roman.