De ce boală suferă Lidia Buble. „Mi s-au tăiat picioarele de la jumătate”

Lidia Buble și-a pus sufletul pe tavă și a povestit una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, atunci când a fost diagnosticată cu psoriazisul, o boală cutanată severă, care a avut un impact devastator asupra vieții ei personale și profesionale.

Care au fost primele semne ale bolii

a început să observe primele semne ale psoriazisului acum mai mulți ani, când petele roșiatice și mâncărimea persistentă au devenit din ce în ce mai pronunțate. Deși la început nu le-a acordat mare importanță, aceste simptome au devenit din ce în ce mai deranjante și vizibile. Abia după ce a consultat mai mulți specialiști dermatologi, diagnosticul final a fost pus: psoriazis.

Timp de doi ani, Lidia Buble a căutat răspunsuri și tratamente eficiente la cele mai prestigioase clinici din Viena, dar boala nu dădea semne că ar ceda. Cu toate că a urmat un tratament cu pastile și creme, rezultatele au fost minime, potrivit

După ce a văzut că tratamentele nu dădeau rezultate, artista a ales să împărtășească suferința ei și să apeleze la sprijinul părinților săi. A urmat o perioadă cu rugăciuni intense, rugăciuni care, într-un final, s-au dovedit a fi „medicamentul” cel mai eficient. După doi ani de suferință, artista a observat cum petele încep să piardă din intensitate și să-i dispară de pe corp – semne specifice vindecării de psoriazis.

Lidia Buble le-a promis urmăritorilor de pe Instagram că o să revină cu detalii

Urmează să vă mărturisesc ceva ce s-a întâmplat în viața mea, fac acest lucru doar la sfatul tatălui meu, pentru că eu nu aș fi vrut să povestesc despre lucrurile astea niciodată.(…) Știu că pe unii dintre voi o să vă ajute și vreau să vă readuc aminte, deși sunt convinsă să știți cât de important este să ne rugăm, să avem credință.(…) În urmă cu aproximativ 2 ani de zile, pe pielea mea au început să apară niște pete foarte ciudate. În primă fază n-am prea băgat de seamă, m-am gândit că e o alergie, am ignorat total situația, după care am văzut că a început să se înrăutățească. Au început să-mi apară pe față, pe tot corpul, am spus că e cazul să merg la un dermatolog, pentru că nu mi se părea că este normal ce se întâmplă cu pielea mea.

Am mers la primul dermatolog, mi-a prescris 2-3 creme să mă dau o perioadă cu ele, mi-a dat și niște pastiluțe pentru alergii, m-am tot dat cu ele, nu se întâmpla nimic(…) Mi-au tăiat o bucată mică din piele, cam 4 milimetri și au trimis-o la un laborator în Viena. Au trecut 2 luni nimeni, nimic.(…) Îmi scrie doctorul: „Te rog frumos să te prezinți la cabinet”, mi-a zis: ”N-am deloc vești bune pentru tine”, în acel moment mi s-au tăiat picioarele de la jumătate, nici nu voiam să aud ce are să-mi zică.

Mi-a zis: „N-am vești bune, rezultatul arată că ai psoriazis”. Aveam nodul în gât și mi-au sărit lacrimile din ochi, iar mă emoționez pentru că îmi aduc aminte că n-am primit deloc bine vestea asta. M-a întrebat dacă moștenesc pe cineva din familie, i-am zis ”Din câte știu, la mine în familie sunt toți sănătoși tun”. „Ai trecut printr-o perioadă mai grea în ultima vreme?” și zic ”Da”, „Atunci înseamnă că ți-a ieșit pe fond de stres, din cauza supărărilor, ți s-a declanșat psoriazis”, a spus , pe pagina personală de Instagram.