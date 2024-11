De ce va rata Mihai Găinușă finala de la Asia Express. Cu cine va urmări Oana Paraschiv emisiunea

Marea finală de la Asia Express va avea loc miercuri, 13 noiembrie, iar a spus că se va uita la emisiune cu prietenii pe care și i-a făcut în timpul concursului. Dar, Mihai Găinușă a declarat că nu va fi prezent alături de coechipera sa.

Mihăi Găinușă și Oana Paraschiv au ajuns până în semifinală

au fost una dintre echipele care au mers pe Drumul Zeilor și au ajuns până în semifinale. În cursa pentru ultima șansă de la semifinală au intrat trei echipe: luptat pentru un loc în finală. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă: Nicolai Tand – Sorin Brotnei, Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu și Mihai Găinușă – Oana Paraschiv. Dar, aceștia din urmă au ajuns pe ultimul loc și au părăsit emisiunea, conform

Mihăi Găinușă a transmis că nu va urmări marea finală de la Asia Express alături de Oana Paraschiv pentru că are nevoie să se odihnească. Acesta a spus că își propune să doarmă înainte să fie anunțată echipa câștigătoare.

„Nu cred că voi vedea finala împreună cu Oana, nu cred că stau până la finalul finalei. Am nevoie de somn, după două luni de vizionat până la miezul nopții. Emoții nu am mai avut la difuzare, am avut destule în Asia”, a declarat Mihai Găinușă.

Oana Paraschiv nu a ratat nicio finală a emisiunii

Dar, Oana Paraschiv a spus că nu a ratat nicio finală de la Asia Express și nu o va face nici acum. Mai mult, e ava urmări marea finală alături de prietenii pe care și i-a făcut în timpul competiției.

„N-am ratat niciodată o finală Asia Express. În acest sezon nu doar că voi fi în fața televizorului, dar voi trăi alături de prietenii mei emoțiile acestei etape. E greu să fii detașat, chiar și la câteva luni distanță, când știi cât de greu e, cât de provocator și cât de important e pentru cei care sunt acolo.

Noi am tot spus că ne-am făcut prieteni în Asia Express și poate puțini credeau. De Nicolai și Sorin suntem foarte apropiați, dar am păstrat o legătură frumoasă și cu Mane și Ioana. Cred că în fiecare zi de la întoarcerea în țară am fost întrebată dacă aș mai merge în Asia Express.

Nici nu trebuie să mă gândesc la un răspuns, e clar că m-aș întoarce oricând într-o astfel de competiție. Și da, partener mi-ar fi tot Mihai. Pare că am ajuns destul se departe împreună”, a spus Oana Paraschiv.