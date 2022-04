Defectul pe care nimeni nu l-a observat la Andra, dar îi aduce o nemulțumire personală

Deși este admirată de milioane de români, Andra dezvăluie că nu este mulțumită cu aspectul ei fizic. Cântăreața și-a descoperit o nouă pasiune în timpul pandemiei, dar care i-a distrus silueta: gătitul, dar mai ales mâncatul.

Andra a dezvăluit în timpul unui interviu pentru că s-a îngrășat 10 kilograme în lunile în care și-a întrerupt activitatea profesională. Așa a ajuns la o greutate de 70 de kilograme. Ulterior, Andra a slăbit șase kilograme, însă acest lucru nu i se pare suficient.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea. Mai mănânc o înghețată… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, a povestit Andra pentru sursa citată.

Cătălin și Andra Măruță își reînnoiesc jurămintele de căsătorie

Andra și Cătălin Măruță . Cele două vedete s-au apropiat încet la începutul relației și să dureze, însă în acest moment sunt foarte fericiți împreună și au o familie frumoasă. Cântăreața a transmis că își vor reînnoi jurămintele în locul în care Cătălin i-a oferit inelul de logodnă

„În 2022 vom aniversa 14 ani de la căsătorie şi 16 ani de când formăm un cuplu. Aş zice că fiecare an e diferit într-o relaţie, nu încerc să menţin sentimentul de «proaspăt îndrăgostiţi», ci cred că ne reîndrăgostim unul de celălalt constant, pe măsură ce ne schimbăm şi observăm şi la celălalt o evoluţie. Eu nu mai sunt Andra de acum 14 ani, nici el nu mai este Cătălin din 2008, dar în fiecare zi ne-am spune iarăşi «Da» la starea civilă”, a spus Andra.