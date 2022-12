Denisa Tănase a avut probleme în afaceri: „Pentru că suntem români...”. Acum are peste 40 de parfumerii în țară și în străinătate

Denisa Tănase, fostă membră a trupei Bambi, e implinită din punct de vedere financiar, căci afacerea ei cu parfumuri merge foarte bine și deja are peste 40 de magazine în țară și în străinătate. Numai că nu i-a fost deloc ușor. A avut perioade de stres și, în plus, au fost situații în care a avut de suferit pentru că e româncă.

Denisa Tănase, despre problemele pe care le-a avut în afaceri și planurile de viitor

Denisa a spus, pentru , că-și dorește ca bradul său să ajungă în cât mai multe țări și astfel să afle mai multă lume despre România: „Deja ne bucurăm de astfel de experiențe, în care cliente din Spania ne spun că au căutat informații despre noi pe internet și că au aflat că suntem o firmă românească, care aparține unei românce”.

„La polul opus, am avut parte și de obstacole. Ni s-a întâmplat să ni se refuze un contract de chirie pentru un spațiu în Paris, pentru că suntem români. Dorințele mele se raportează la dimensiunea business-ului ca rețea de magazine, ca renume pe plan internațional, ca o conștientizare a faptului că nu există limite, iar potențialul de dezvoltare și extindere nu e limitat nici el. Evident că toate acestea atrag după ele și venituri, dar și cheltuieli”, a susținut Denisa Tănase, pentru VIVA!.

Întrebată dacă a simțit vreodată că e foarte stresată și-i scapă lucrurile de sub control, aceasta a răspuns: „Sigur că am simțit. Cam întotdeauna, în acești patru ani, de când am început business-ul. Am simțit că sunt extrem de mică și că știu extrem de puține pentru o industrie atât de mare, în care practic concurezi cu branduri internaționale uriașe. Însă asta nu a însemnat că nu am fost dispusă să învăț. Înveți continuu, asta îți și aduce până la urmă o evoluție continuă. Riscurile cresc direct proporțional cu dimensiunea afacerii. Singurul lucru bun este că începi să înveți să manageriezi stresul și să te detașezi, la modul constructiv. De când locuim în Dubai, mă odihnesc mult mai bine, însă depinde de perioade”.

Denisa Tănase a pornit în afaceri de la 500 de euro

Denisa de jos, dar în trei ani a strâns

Ea a plecat la drum cu 500 de euro, la o măsuță în mansardă, a fost vreme de opt luni singurul angajat al propriei afaceri, iar acum are peste 40 de parfumerii.

La final de an 2021, business-ul său a avut o cifră de afaceri de patru milioane de euro.