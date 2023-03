Denzel Washington ar putea juca în „Gladiator 2” – iar fanii lui au luat-o razna pe Twitter

Se pare că Denzel Washington se află în faza finală a negocierilor pentru a juca în mult așteptata continuare a filmului „Gladiator” – iar utilizatorii Twitter nu-și pot stăpâni entuziasmul.

Distribuția lui Washington ar marca o reuniune cinematografică cu regizorul Ridley Scott, potrivit Deadline. Scott a mai colaborat cu Washington în filmul „American Gangster” din 2007.

Deși rolul lui Washington în film este ținut secret, Deadline precizează că „după ce a citit scenariul, surse apropiate proiectului au declarat că [Washington] a fost încântat de rolul de dur pe care Scott i l-ar fi propus”.

Imediat ce utilizatorii Twitter au aflat de posibila distribuire a actorului în film, mulți au postat entuziasmați că abia așteaptă să-l revadă pe cel care a câștigat de două ori premiul Oscar în această continuare a filmului Gladiator.

Denzel gonna be in Gladiator 2. I prayed for times like this.

Denzel in Gladiator 2 is the best fucking news I’ve seen in a while, this is gonna be so fucking good

