Directorul azilului unde este internat Irinel Columbeanu detaliază stare de sănătate extrem de fragilă a fostului milionar de la Izvorani

Directorul azilului din Ghermănești face dezvăluiri dramatice despre starea de sănătate fragilă a fostului afacerist Irinel Columbeanu, găzduit în aceasta unitate. Ajuns la 66 de ani, fostul soț al Monicăi Gabor se află într-o situație dramatică. După ce și-a pierdut toată averea, lui Columbeanu i s-a șubrezit și sănătatea. Fostul milionar de la Izvorani este internat de o săptămână în azilul din Ghermănești.

Două AVC-uri și alte probleme grave de sănătate

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu s-a deteriorat semnificativ în ultima vreme. Acesta a suferit două accidente vasculare cerebrale (AVC-uri), care i-au afectat grav sănătatea. Cu toate acestea, este monitorizat îndeaproape și primește tratament și îngrijiri speciale în azilul din Ghermănești.

Irinel Columbeanu a rămas după ce fiica sa, Irina, s-a mutat în America cu mama ei, Monica Gabor. Lipsit de resurse financiare și cu probleme de sănătate majore, Columbeanu a fost nevoit să se mute la azil, unde și-a găsit adăpost și îngrijire medicală adecvată.

Ironia sorții a făcut ca Irinel Columbeanu să fie internat în același azil unde și-a petrecut ultimele clipe ale vieții tatăl său, Ion Columbeanu. Proprietarul azilului, Ion Cassian, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre starea lui Irinel Columbeanu și tratamentul său.

Tratament Specializat și Monitorizare Constantă

Irinel Columbeanu a fost cazat într-o cameră separată la azil și este monitorizat atent din punct de vedere medical, zi și noapte. El primește tratament specializat și are restricții, fiind interzis să consume alcool sau să fumeze. Starea sa de sănătate este precară, și se află pe „o pojghiță de gheață” din acest punct de vedere.

„Domnul Columbeanu este internat de o săptămână la noi, la azil, și este ok la acest moment. El a făcut nu unul, ci două accidente vasculare, unul anul trecut și altul de dată mai recentă. Dar, este ok, comunică, nu are probleme mintale. Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze. Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate. Are camera lui, stă singur, are tot confortul aici. Nu e aceeași cameră pe care a avut-o Zina, este undeva la alt etaj. Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență ”, a declarat Ion Cassian, în exclusivitate pentru