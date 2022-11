Dragoș Bucur a povestit despre boala care i-a schimbat viața radical: ”dacă te lupți cu el, pierzi, nu ai nicio șansă”

a povestit despre momentul în care a aflat că are diabet.

Dragoș Bucur, despre diabet

este cunoscut în rândul publicului și prin prisma carierei sale în teatru dar și datorită emisiunii „Visuri la cheie”, pe care o prezintă. Dragoș Bucur a fost diagnosticat cu diabet, în urmă cu mai bine de 20 de ani, și a povestit despre cum s-a simțit în una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Prezentatorul a mărturisit că după ce a aflat de boala pe care o ține astăzi sub control, a fost nevoit să își schimbe stilul de viață. Dragoș a povestit că deși fost una dintre cele mai dificile perioade, a fost și un moment care l-a disciplinat și l-a ajutat să cunoască „cumpătarea”. Actorul a mărturisit că în acest moment duce o viață normală, însă nu neglijează sportul și alimentația.

„Eu am făcut diabet acum 20 de ani. Lucrurile stăteau complet diferit acum 20 de ani. De la modul în care îți testai insulina, la tipul de insulină pe care îl făceam atunci. A fost o perioadă în care accesul la informații nu prea exista și tot ce aflai era de la medici. Da, oricine se poate adapta. E o provocare, treci prin mai multe etape psihologice. Am avut perioade în care eu am zis „nu mă interesează, eu nu am diabet’, am aruncat penurile, am aruncat aparatul de testat. Mi s-a făcut rău după 4-5 zile și am revenit la viața cu care deja m-am obișnuit. E o vorbă în diabet, se spune că dacă te lupți cu el, pierzi, nu ai nicio șansă.

Singura variantă e să te împrietenești cu diabetul. Eu l-am acceptat, sunt perioade în care lucrurile merg prost, orice ai face și cu tehnologie și cu cumpătare și cu sport. Și atunci stai și aștepți să treacă. Cumpătarea e foarte importantă’, a susținut Dragoș Bucur, potrivit unica.ro.

Cum ține prezentatorul boala sub control

Prezentatorul a afirmat că datorită alimentației, sportului și tehnologiei reușește să ducă o viață normală și i-a sfătuit pe cei care sunt în aceeași situație să îi urmeze sfatul.

„Folosesc un sistem de monitorizare a glicemiei în timp real și o pompă de insulină. Ba mai mult, de trei ani, folosesc și un sistem prin care combini informațiile de la senzorul de glicemie si le transmite către pompa de insulină. Nici nu știu cum m-aș descurca acum fără acestea. Dincolo de aceste lucruri insist pe alimentație și sport. Nu se poate să mănânci numai prostii, nu se poate să bei numai tâmpenii. În cazul diabetului, invit la apropierea de tehnologie, cumpătare, sport și alimentație sănătoasă’, a completat actorul, potrivit sursei citate.