Drew Barrymore spune că ea și Adam Sandler își trimit mesaje non-stop și ar vrea să apară într-un film alături de el și Jennifer Aniston

Barrymore, 48 de ani, și Sandler, 57, au jucat împreună de-a lungul anilor în filme precum The Wedding Singer (1998), 50 First Dates (2004) și Blended (2014), iar și-ar dori să colaboreze chiar mai mult.

Barrymore vrea o colaborare cu Sandler și Aniston

„Suntem atât de apropiați. Ne trimitem mesaje tot timpul. Ne vedem mereu.”, a declarat Drew Barrymore Show pentru Entertainment Tonight.

De asemenea, Barrymore vrea ca prietena lor comună Jennifer Aniston să li se alăture într-un film viitor.

„Îmi doresc atât de mult să vorbesc cu el și Jennifer Aniston despre o colaborare”, a continuat vedeta din Charlie’s Angels. „Îmi doresc foarte mult să se întâmple asta.”

când vine vorba de filmul pe care vrea să-l facă cu Sandler și Aniston și are în minte câteva remake-uri.

„Toți suntem producători, așa că toți avem companii care ar putea produce filmul, putem face ca acest lucru să se întâmple. Cred că este o chestiune de timp.”

Barrymore și Aniston au jucat împreună în He’s Just Not That Into You (2009), în timp ce Sandler și Aniston au făcut echipă pentru Just Go With It (2011), Murder Mystery (2019) și Murder Mystery 2 (2023).