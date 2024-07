Elena Merișoreanu a dat o avere pe haine și bijuterii. Câți bani a cheltuit pe tot ce are în dressing

Elena Merișoreanu, în vârstă de 77 de ani, este fără doar și poate una dintre . Întotdeauna i-a plăcut să exceleze atunci când apare pe scenă, motiv pentru care a cheltuit o avere pentru tot ce are în dressing. Nu de mult, ea a dezvăluit că dacă și-ar vinde toate hainele și toate bijuteriile, ar putea să cumpere lejer un apartament.

Hainele și bijuteriile Elenei Merișoreanu costă cât un apartament

Nu de mult, că cea mai mare pasiune a sa este shoppingul. Ea a spus că nu i-ar ajunge o viață ca să poarte toate hainele pe care le are cumpărate. De aceea, dacă ar vinde totul, ar putea să-și cumpere o casă.

„Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă. Nu port neapărat haine de brand, mi-a mai dat fata și nepoata mea genți de firmă, le prefer tot pe ale mele. Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București. Sunt atât de multe lucruti frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”, a spus Elena Merișoreanu, pentru .

Cea mai mare pasiune a Elenei Merișoreanu: shoppingul

Încă de când a început să facă primii săi bani și de când a început să aibă turnee în afara țării, Elena Merișoreanu a avut o singură pasiune: shoppingul. Artista își aduce și acum aminte cum își cheltuia toți banii pe haine, bijuterii și parfumuri.

„Mi-a plăcut întodeauna să fac shopping. Îmi aduc aminte de una dintre deplasările mele, la începutul carierei, la Paris. Am dat toți bănuții din diurnă pe două parfumuri, cu asta m-am ales, nu am venit cu nici un ban acasă”, a mai spus artista, potrivit sursei citate.