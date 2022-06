Elena Merișoreanu nu mai susține concerte pe litoral. Ce a determinat-o să ia această decizie

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai iubite cântărețe de , a anunțat că anul acesta nu va mai cânta pe litoral. În anii precedenți, artista îi încânta pe românii care mergeau la mare, participând la diferite spectacole.

Și anul acesta a primit numeroase oferte, însă cântăreața a spus că nu va mai fi prezentă la spectacole. Acesta a mărturisit că a făcut alegerea din motive de sănătate, urmând să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la sfârșitul acestei veri.

De ce nu va mai cânta Elena Merișoreanu pe litoral

Artista a mărturisit că, în prezent, preferă să meargă la munte, mai ales de când a suferit o operație de

„Eu nu mă duc pe litoral. Sunt operată de glandă și nu am voie la mare, la soare. Am concerte multe prin țară și le selectez. De o viață numai alerg. Am din ce trăi, am familia aranjată, avem pensii mari. M-au chemat și de Sfânta Marie să cânt pe litoral la un hotel foarte mare unde au și orchestră și le-am zis că nu. Nu mai îmi place la mare, prefer muntele.

Am avut, recent, spectacol la Comarnic, de Ziua Drapelului și a fost extrem de frumos, cu Ionuț Dolănescu, Irina Loghin, Fuego. Lumea e dornică să ne asculte. După atâția ani, lumea mă iubește și mă primește atât de frumos. Sâmbătă am cântat la un eveniment al unei familii extrem de bogate. Am primit mai mult decât la două nunți”, a spus Elena Merișoreanu, potrivit

Elena Merișoreanu se operează la picior

Artista a mai spus că, la sfârșitul acestei veri, urmează să se opereze la picior, iar recuperarea va dura aproximativ 3 luni. Intervenția nu o va face în străinătate, ci la noi în țară, fiind sfătuită de un ortopedic din San Diego.

„Eu am probleme, trebuie să mă operez, nu am făcut-o încă tot din cauza evenimentelor. Dar trebuie să o fac, de ce să mă chinui. Operația nu e grea, dar recuperarea da și durează cel puțin trei luni. Nu trebuie să pui piciorul jos, ci să umbli cu un cadru. Avem medici foarte buni în România. La ortopedie, la Foișor, e ca-n stațiune. Acolo mă duc.

Acum patru ani, m-a dus fi-mea la San Diego, la un institut mare, ortopedic. A venit un doctor la mine, care era român. Și mi-a zis că nu există ortopezi mai buni ca la noi. Și atunci am decis să mă operez în țară. La piciorul la care am suferit intervenția chirurgicală, nu mai am nimic. Pot să și zbor”, a mai declarat Elena Merișoreanu pentru aceeași sursă menționată anterior.