Eliminare neașteptată la Survivor România 2022. Concurenta a părăsit competiția în lacrimi: „Traseele sunt grele, la fel și condițiile din junglă” (GALERIE FOTO)

Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu și Xonia au fost propuși spre eliminare în cea mai recentă ediție a emisiunii „Survivor România”. Xonia a fost cea care, până la urmă, a fost eliminată din concurs.

Xonia, eliminată de la „Survivor România”

„Survivor suntem noi, am reușit să supraviețuim, traseele sunt grele, la fel și condițiile din junglă. Știam că o să fie greu, dar îmi place foarte mult, e cea mai grea luptă pe care am dus-o și vreau să o duc până la capăt”, a spus Xonia, potrivit avanjate.ro.

Apoi a venit verdictul.

„Ai adus puncte, într-un joc în care părea că nu vei face asta. Ai intrat cu zâmbetul pe buze în Consiliu. Ai dovedit că eşti o învingătoare”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii.

Cântăreața a început apoi să plângă și s-a despărțit de colegii ei.

Liviu Mihalca, descalificat de la „Survivor România”

În aceeași ediție, războinicul Liviu Mihalca, dansator profesonist, a decis să se retragă.

„Consider că nu am fost cel mai bun concurent. Mi-e frică să intru pe traseu. Nu reuşesc să mă acomodez. Nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei. Primele zile au fost foarte ok, dar consider că nu pot duce la final. Din acest motiv, am ales să fac anunţul. Eu sunt şi dansator profesionist şi nu vreau să nu mai pot dansa după emisiune”, a spus Liviu Mihalca.

Concurenții „Survivor România” se luptă pentru un premiu de 100.000 de euro

24 de concurenți, faimoși și războinici, au plecat în Republica Dominicana ca să lupte pentru marele premiu de 100.000 de euro. Traseele și condițiile de acolo nu sunt deloc simple.

Războinicii în noul sezon Survivor:

Elena Matei – bucătar,

Liviu Mihalca – dansator profesionist, (retras)

Relu Pănescu – antreprenor,

Ionuț Popa – antrenor personal,

Alex Delea – barman,

Ana Dobrovie – dansatoare,

Blaze – vlogger,

Angela Forero – medic veterinar,

Alexandru Nedelcu – fotbalist,

Ștefania Ștefan – online streamer,

Alexandra Duli – manager,

Ramona Crăciunescu – curier.

Cine sunt faimoșii în noul sezon Survivor: