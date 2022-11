Elon Musk s-a dat de gol! Unde și cu cine a sărbătorit Halloween-ul

Misterul a fost deslușit, iar internauții au aflat că Elon Musk nu a sărbătorit Halloween-ul în România. Se pare că cel mai bogat om din lume a preferat compania mamei sale. Fondatorul Tesla a postat o poză pe Twitter în care apare alături de Maye Musk. Cei doi și-au ales ținutele inedite. Petrecerea având loc în casa lui Maye.

Elon Musk s-a dat de gol

Elon Musk a dat de înțeles că nu a participat la Afaceristul a publicat o poză în care apare alături de Maye Musk. Se vede clar că imaginea nu e făcută pe teritoriul celebrului castel. Astfel, miliardarul infirmă o mulțime de zvonuri privind vizita sa în România.

„Halloween-ul cu mama mea”, a scris Musk pe Twitter.

Halloween with my Mom — Elon Musk (@elonmusk)

Maye Musk vine în România

Cu toate acestea, mama lui Elon Musk, , femeia care pozează și la 74 de ani, va veni în România la începutul anului viitor pentru a lansa o carte.

Evenimentul va avea loc la Sala Palatului din București. În vârstă de 74 de ani, Maye Musk este model de profesie, ea devenind cea mai bătrănă persoană care apare pe coperta Sports Illustrated.

În 2011, mama lui Elon Musk a pozat goală pentru revista Time, secțiunea de sănătate.

Maye Musk va pleca de la București la Sofia și apoi în Turcia pentru evenimente similare ca cel din România.

Ce a postat Elon Musk înainte de petrecere

În timp ce internauții speculau că Musk petrece Halloween-ul la Castelul Bran, afaceristul era foarte activ pe Twitter, iar în dimineața zilei de 31 octombrie, în jurul orei 02.00, fondatorul Tesla a publicat o postare referitoare la un fake news.

„Este fals! Nu am postat pe Twitter niciun link spre The New York Times”, a scris ironic Elon Musk pe Twitter, după ce jurnaliștii de la The New York Times îl acuzaseră că a postat pe Twitter un link către un site care distribuie știri false.