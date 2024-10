Elton John vorbește despre problemele care îl macină: Nu știu cât timp mai am (VIDEO)

La vârsta de 77 de ani, celebrul cântăreț Elton John se gândește tot mai mult la propriul său sfârșit, un subiect delicat pe care l-a abordat deschis în noul său documentar.

„Nu știu cât timp mai am”, mărturisește artistul în noul film despre viața impresionantă și cariera de decenii.

În ultimii ani, Elton John s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate care i-au marcat atât cariera, cât și calitatea vieții. De la înlocuirea genunchiului și șoldului, la lupta cu cancerul de prostată și recent, o infecție oculară severă care i-a afectat vederea. Toate acestea îl fac pe artist să resimtă și mai acut trecerea timpului și fragilitatea sănătății.

