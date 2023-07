Este oficial! Cine sunt cei cinci jurați de la Vocea României 2023. Doi antrenori vor ocupa același scaun

Scaunele de la Vocea României 2023 au fost ocupate. Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă sunt antrenorii noului sezon.

Surprize mari în noul sezon

S-a dat startul filmărilor la cel de-al 11-lea sezon Vocea României. Antrenorii s-au așezat deja în scaune, iar din toamnă telespectatorii se vor bucura de concurenți noi, cu voci speciale.

Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă își reiau poziția de antrenori, însă de data aceasta fanii îl vor putea revedea pe Horia Brenciu la „Vocea României”, dar nu singur, ci alături de Theo Rose.

„Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat 2. Chiar mi-era dor să trăiesc la maxim fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, . După un podcast cu ea, anul trecut, la „LUCRURI SIMPLE” și după colaborarea pe piesa „DACĂ AI ȘTI”, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a spus Horia Brenciu.

Vocea României vine, în acest sezon, cu un carusel de emoție, adrenalină și momente unice.

„The joy of singing – este Vocea României în acest an. Veți vedea un sezon cu diversitate în muzică și concurenți deosebiți. Avem surprize pentru fiecare antrenor în parte, avem pregătite momente unice, momente viralizabile și multă, multă muzică bună”, a declarat Cătălin Bugean, Show Runner Vocea României, notează .