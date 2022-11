Horia Brenciu a dat cărțile pe față! Dezvăluiri surprinzătoare despre sarcina lui Theo Rose: „Dacă ai ști…”

Theo Rose și Horia Brenciu au o relație specială. Cei doi sunt prieteni buni și țin mult unul la altul. Se pare că artiștii au o conexiune specială și sunt de nedespărțit. Cântărețul a deslușit misterul și a confirmat zvonurile despre sarcina lui Theo. Brenciu a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a felicitat-o cu un pas important pe care urmează să-l facă.

Horia Brenciu a dat-o de gol pe Theo Rose

„Theo Rose, ‘Dacă ai ști’ cât mă bucur că vei deveni mămică și vom avea un nepoțel. Felicitări ție și salutări cordiale tatălui! Mă gândesc la nume, daaa?”, a scris interpretul pe pagina personală de Facebook.

În mediul online se speculează că Theo Rose ar fi însărcinată și se pregătește să devină mămică. Tânăra nu comentează zvonurile apărute în spațiul public. Aceasta a postat, recent, o poză pe Insagram în care se vede că are burtică. a atras atenția fanilor. Oamenii au început să o bombardeze cu diferite întrebări.

„E adevărat că aștepți un bebe de la Damian? Vai de mine ce fericire! Mă bucur tare de tot pentru voi”; „Ai făcut prostii cu Tudor?”; „Burtică”; „Ești însărcinată?”, au comentat fanii pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Theo Rose, schimbări radicale în viața vedetei

Atât pe pagina sa de TikTok, cât și pe platourile de filmare, artista își atinge ușor burtica, semn că are grijă și este atentă la viitorul său copil.

Theo Rose a susținut în mai multe rânduri că își dorește un copil. Vedeta este pregătită pentru acest pas, fapt ce dovedește că Anghel Damian este și în brațele lui își regăsește liniștea și dorința de a întemeia o familie.

„ Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, în luna aprilie a acestui an.