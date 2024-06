Eva Măruță, detalii despre debutul ei în lumea actoriei prin filmul „Tati Part-Time”. „Chiar dacă am doar 8 ani, eu simt că mi se potrivește mult actoria”

Eva Măruță, fiica îndrăgiților Andra și Cătălin Măruță, a captivat publicul încă de la o vârstă fragedă prin naturalețea și umorul său. Primul său rol în filmul „Tati Part-Time” i-a adus succes și popularitate.

„Am simțit că este fix ce trebuie pentru mine”

Eva a povestit într-un interviu recent pentru cum a primit vestea că va fi protagonistă în filmul de comedie.

„Mama și tata mi-au spus că au stat de vorbă cu o echipă despre un film în care aș juca eu și m-au întrebat cum mi se pare ideea. Evident că am sărit în sus de bucurie! Mi-au explicat ce ar presupune asta, că ar trebui să învăț replicile, că ar trebui să merg la filmări, să repet de multe ori, au vrut să înțeleg cât mai bine ce ar însemna asta și să nu mă grăbesc când spun că vreau. Am înțeles din prima și am fost sigură, sigură că vreau să joc în film. De fapt, am simțit că este fix ce trebuie pentru mine”, a declarat Eva Măruță.

a recunoscut că a avut emoții mari pentru acest rol, iar echipa care a lucrat la film a fost prietenoasă și a ajutat-o să se simtă în largul ei.

„Am avut emoții, mai ales pentru că știam că lucrez cu o echipă mare de actori, un regizor, producători și nu voiam să îi dezamăgesc. Chiar dacă am doar 8 ani, eu simt că mi se potrivește mult actoria și, dacă părinții mă susțin, cred că pot să fac o treabă bună. Așa că am pornit la drum destul de optimistă”, a afirmat Eva.

„Nu m-am simțit intimidată pentru că toți cei cu care am lucrat au fost foarte prietenoși și mi-au spus de la început să mă port firesc cu ei. Am avut sentimentul că nu contează vârsta sau experiența, că suntem buni prieteni și facem un proiect care ne place mult. Iar acum, dacă revăd filmul, exact asta cred că transmite: că ne-a plăcut mult să lucrăm la film”, a mai amintit fiica Andrei și a lui .

Cum a fost pentru Eva pregătirea pentru acest rol

Învățarea replicilor a fost o provocare pentru Eva, dar a reușit cu sprijinul familiei.

„Am repetat mult acasă, cu părinții, și de multe ori și singură. Pregătire specială pot spune că am avut două săptămâni cu Letiția și Matei, înainte să înceapă filmările! M-am dus mereu la filmări știind perfect scenariul, nu doar replicile mele. Dacă ar fi fost după mine, aș fi repetat și ziua, și noaptea, dar trebuia să mai și dorm, să mănânc, să merg la școală…”, a mai povestit actrița de 8 ani.

„Îmi place actoria, iar muzica și dansul au legătură cu asta, sunt coregrafii sau cântece în multe spectacole. În curând, voi lansa o piesă cu mama mea, o piesa pe care am primit-o de la Whats UP cu mult timp înainte de filmul Tati Part-Time. Oricum ar fi, film sau muzică, eu mă simt ca acasă pe scenă, iar asta cred că moștenesc de la părinții mei. Sunt foarte norocoasă că ei cred în mine și mă susțin”, a concluzionat Eva.