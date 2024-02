Anamaria Prodan, părere tranșantă după ce a văzut filmul în care joacă Eva Măruță: ”Asta e o mizerie, și mă refer la ceea ce a pățit”

Anamaria Prodan a susținut-o pe Eva Măruță după ce fanii au criticat-o în urma apariției în filmul „Tati, Part-Time”, în care fiica Andrei și a lui Cătălin a jucat.

Eva a fost acuzată că a ajuns să joace pentru că are părinți celebri, fetița fiind aspru pe rețelele de socializare.

”Asta e o mizerie, și mă refer la ceea ce a pățit”

Astfel, Anamaria Prodan a declarat, pentru , că „Asta e o mizerie, și mă refer la ceea ce a pățit. I-am spus și Evei, le-am spus și copiilor mei. Nu trebuie vreodată, pe pământul ăsta, nici curiozitatea, nici altceva, să îi pună să aplece urechea sau ochii la comentarii. Cine are timp de comentarii pe Internet sunt niște looseri. Unii care în viața lor nu au putut și nu vor putea să facă ceva. Este efectul de looser, care stă sub pod, are acces la internet și își revarsă frustrarea și neputința. Nu au nicio importanță însă părerile altora”.

Vedeta a mai mărturisit că a fost revoltată de felul în care a fost tratată Eva Măruță.

Ce spune Anamaria Prodan despre filmul în care joacă Eva

Impresara consideră că Eva Măruță va străluci toată viața ei.

”Nu e treaba mea, nici nu sunt expertă să spun cine și cum joacă. Dar m-am dus de curiozitate să văd filmul cu Eva Măruță. Am avut o bucurie incredibilă și eu și Bebe. Și zic asta pentru că această fetiță este nu talentată, este ceva fabulos. Este peste maică-sa, peste taică-su, peste toate neamurile ei. Fetița asta a luat tot, dar tot, ca un burete, de la ambii părinți și de la familia Andrei. Și va străluci cu siguranță, toată viața ei”, a spus, pentru sursa citată, Anamaria Prodan despre .