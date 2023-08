Fanii nu s-ar fi gândit niciodată la asta. Motivul pentru care Adda a decis să-și vopsească părul albastru: „Adică, în România, la 31 de ani, când ai un copil...”

în favoarea naturaleții și sincerității, continuă să se dezvăluie în fața fanilor săi ca o carte deschisă. Recent, a surprins pe toată lumea prin schimbarea radicală a look-ului, vopsindu-și părul în albastru. Cu sinceritate, și-a împărtășit motivația din spatele acestei alegeri curajoase.

Într-o postare recentă pe mediul online, care i-a schimbat perspectiva asupra propriei sale transformări fizice. Totul a pornit de la o întâlnire specială cu o mică fană, însoțită de mama sa. Aceasta din urmă a rostit o replică care a stârnit o serie de reflecții în mintea lui Adda, potrivit .

Motivul pentru care Adda a decis să-și schimbe radical look-ul

„De ce albastru? De ce așa? De ce orice? Eram la mare acum câteva săptămâni și am făcut o poză cu o fetiță de 5, 6 ani. În timp ce făceam poză, mama ei i-a spus “Uite, tanti cânta “Nu plânge, Ana”. Eu, în stilul meu caracteristic și în glumă, i-am răspuns: “Doamna, sunt maxim MILF. Atât accept. Nu tanti!”. Ea a rămas puțin blocată. Am asigurat-o că nu m-am supărat. Și nu m-am supărat. Sincer. Dar mi-a dat de gândit. Adică, în România, la 31 de ani, când ai un copil de aproape 7, ești deja pe lista de tanti. Un “tanti” în care ești băgat și din care nu mai ieși că-ți pălește coolnessul. De fapt, ti-l fură de tot acel apelativ. Că și cum ai fii într-o groapă, fără nici o funie. E o groapă care doar se adâncește. Neah! Refuz! Știu că poate fi o formă de respect. La adresare mă refer. Dar eu nu am cum să mă concep așa. Niciodată. Și nu pentru că sunt artist, persoană publică, bla bla. Și m-am gândit și cum la concerte, fete care deja devin femei, îmi spun: “Am crescut cu muzică ta!”. Iar eu le spun că și eu am devenit femeie, odată cu muzică mea și aproape odată cu ele. Și m-am gândit cum niciodată nu-i las pe prietenii lui Alex să-mi spună “Sărut mâna”. Pentru că eu mă simt parte din gașcă lor. Și mă gândesc și cum la ședințele cu părinții sunt doamna Rizea și fac atac de panică când dau cu pieptul de realitatea ce presupune creșterea și educarea copilului meu. Și practic sunt atâtea roluri într-un singur om. Dar in suflet sunt o față care vrea să facă muzică și să aibă părul albastru pur și simplu pentru că e sfârșitul lui August Să se bucure de asta, fără să se gândească la percepții, preconcepții, etichete. “Tanti” ăla mi-a dat curaj să fac ceea ce îmi doream de mult. Dar nu îndrăzneam. Să fiu cine și cum vreau, pentru sufletul meu! Așa, pur și simplu. ”, este mesajul pe care l-a publicat Adda, pe conturile sale de socializare.