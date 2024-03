Adda, sfaturi prețioase pentru cei care își modifică pozele. Ce a mărturisit vedeta: „Tot ce pot sa fac este sa mă iubesc așa cum sunt”

Adda este o femeie puternică și împlinită, chiar și în fața provocărilor. , ea urmează tratament, dar reușește să aibă succes în cariera sa și să se bucure de o relație de iubire profundă.

Artista și-a dorit mereu să fie remarcată pentru vocea, nu pentru frumusețea sa. De curând, vedeta a oferit câteva sfaturi pentru cei care își modifică pozele și sunt de nerecunoscut.

Adda, deranjată de persoanele care își editează pozele

Adda este una dintre cele mai populare și iubite artiste din România și a decis să aibă curajul de a se arăta „naturală” pe rețelele de socializare, fără să mai apeleze la aplicațiile de înfrumusețare.

Potrivit acesteia, în ultima perioadă a observat persoane care își editează pozele sau își acoperă fața, motiv pentru care a ținut să transmită un mesaj celor care apelează la aceste „trucuri”.

„De mult voiam să abordez subiectul ăsta pentru că se întâmpla la fiecare concert. Cel mai des la fete văd asta. Facem poze direct cu filtre în care au fața acoperită sau și-o acoperă ulterior și postează așa. Pe o fată am întrebat-o odată de ce face asta. Și mi-a răspuns „Nu sunt frumoasă!”.

Era foarte frumoasa! Și mi-a rupt inima. Și apoi, înainte să-i țin prelegerea aferentă, mi-am dat seama ca noi greșim. Noi ăștia publici. Noi ăștia „perfecții” lumii. Că le arătăm o lume editată și falsă. Nimeni nu este perfect. Și 90% din ce este pe online este editat”, este mesajul transmis de Adda, notează .

Motivul pentru care a renunțat să-și mai editeze pozele

„Și eu îmi editam mai demult pozele. Și acum o fac, dar nu mai folosesc faceapp. Pentru că folosindu-l, am început să nu mă mai plac. Și am zis … ok, asta nu e bine. Pentru sănătatea mea sufletească și mentală.

Mi se spune des. „De ce te postezi ciufulită sau nemachiată?!”, „Tu trebuie să fii perfectă!”. Nu. Nu trebuie sa fiu perfectă. Și nici nu o să fiu. Tot ce pot sa fac este sa mă iubesc așa cum sunt. Și să radiez iubire.

Pentru ca iubirea înseamnă frumusețe. Și frumusețea e subiectivă. Și s-a găsit unu în lumea asta care să mă placă așa cum m-a lăsat natura. Și m-a luat de nevastă. Iubiți-vă, fetelor. Cu coșuri, celulită, vergeturi. Cu riduri, alunițe, cicatrici.

Toate aceste „accesorii” spun povesti despre noi. În special povesti despre curaj. Și hai sa fim mai bune, noi fetele, mai ales, una cu cealaltă. Că prea ne lovim, ne comparăm și uităm ce înseamnă respectul și empatia”, a mai continuat Adda pe contul de Instagram