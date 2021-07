Drogul violului la Vama Veche! Cum cedează femeile avansurilor, fără să-şi dea seama

Noi informații terifiante din cea mai controversată stațiune de la Marea Neagră au fost relatate în social media. O turistă din Vama Veche a povestit că a descoperit o tânără într-o stare oribilă, aproape leșinată, pentru care a trebuit să solicite intervenția urgentă a medicilor.

Turista avertizează tinerele să aibă cu cine petrec timpul la malul mării și cum își protejează băutura.

„Fetelor, aveți grijă ce beți și de la cine! Astă noapte, pe când mă întorceam la cazare, o fată dezbrăcată și sângerândă urla pe trotuar ca din gură de șarpe și ‘iubi al ei’ îi tot repeta că a băut de la niște jegoși. Am chemat salvarea și a venit Poliția. Am scos o bancă din curte, am ținut-o în brațe, i-am dat cu apă pe față, i-am acoperit goliciunea cu un prosop și a plecat la Mangalia pe salvare.

Cel mai probabil, îi dăduseră ceea ce se cheama ‘drogul violului’, pentru că după ce nu a mai urlat, mă mângâia pe mine pe picioare și-mi zâmbea, unduindu-și trupul. Dacă o știe cineva, aș vrea să stiu că e bine! Ălora care și-au bătut joc de ea, le urez ‘cu executare’!”, a notat turista, Liliana Vasilescu, într-o postare pe Facebook.

Ce este „drogul violului”

„Drogul violului” este un produs stupefiant care în general, în cadrul petrecerilor nocturne, se „aruncă” în băuturile persoanelor vulnerabile, în scopul de a obține și întreține facil relații sexuale cu acestea. Persoanele care ajung să consume astfel de substanțe, în necunoștință de cauză, în general femei, manifestă halucinații, stare de eufurie și amnezie.

Numit și „GHB”, „Drogul Violului” are un puternic inhibitor al sistemului nevos central. Nu are proprietăți afrodisiace efective, dar provoacă o dezinhibare sexuală și eliberează hormonii de creștere excedentari.

În funcție de dozaj, efectele drogului utilizat în cadrul petrecerilor „de fițe” din zona de nord a Bucureștiului, de la Marea Neagră sau la chefurile obscure, efectele sale pot dura până la trei-patru ore.