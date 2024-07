Fiica lui Liviu Vârciu îi dă răspuns tatălui, după ce acesta a mustrat-o că nu muncește. „Eu îmi câștig banii singură de mult timp”

și fiica lui, Carmina, au intrat recent în atenția publicului după ce artistul a criticat-o pentru că nu muncește și petrece prea mult timp pe TikTok. Carmina a decis să răspundă acestor acuzații și să clarifice situația.

Care a fost replica Carminei

Liviu Vârciu și-a exprimat în urmă cu ceva timp nemulțumirea cu privire la faptul că fiica sa nu muncește și petrece prea mult timp pe TikTok, potrivit

„Fata mea face ce vrea cu viața ei, eu am totală încredere în ea. Știe părerea mea, o cunoaște. I-am zis „dacă pe tine te face fericită, sunt și eu fericit, dacă nu o să te mai facă pe tine fericită, o să fiu și eu nefericit”. Și nu ar vrea să fiu eu nefericit. Ai să râzi, dar chiar i-am zis „bravo, tată, nu muncim, stăm pe internet, de ce să muncim, când avem TikTok?”.

Ceea ce nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul, vin niște bani, dacă vin, că nu știu, n-am întrebat-o și nu e treaba mea. E majoră, e vaccinată, e o domnișoară în toată firea, are peste 18 ani. De la 18 ani am zis „te ajut cu ce vrei tu, nu vreau să știu ce faci, atât timp cât mă respecți”. Să facă, cine știe, poate-i iese, poate mai învață ceva de la iubi, habar n-am, dar ceva bun!”, spunea Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.

Carmina a răspuns într-un videoclip pe TikTok, explicând sursele sale de venit.

„În primul rând, o să încep cu faza aia cu „Nu mai credeți tot ce vedeți pe Internet pentru că nu este ok” (…) Eu îmi câștig banii singură de mult timp, am o afacere împreună cu prietenul meu de mult timp, care merge foarte bine. Sunt creator de conținut, am diverse campanii și trei la mână, nu înțeleg de unde până unde ar fi problema oricui dacă le-aș cere și în momentul de față bani părinților mei. Nu le cer, stați liniștiți, muncesc, nu stau pe TikTok toată ziua, de asta nici nu am timp uneori să postez, de aia nici nu sunt atât de activă pentru că nu îmi permite timpul, nu am timpul necesar. Am foarte multe chestii de făcut, am o grămadă de proiecte de rezolvat, nu-mi arde mie să frec menta pe TikTok”, a spus Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, într-un videoclip postat pe TikTok.

Liviu Vârciu i-a cumpărat apartament fiicei sale

i-a cumpărat Carminei un apartament și o mașină când s-a mutat în București și de asemenea, se ocupă de cheltuielile casei ei.

„Da, e independentă! De asta mă bucur foarte tare și o respect și am totală încredere în ea. I-am luat apartament, i-am luat mașină, îi plătesc tot ce se poate plăti la casă numai să nu îmi ceară bani. Și dacă nu îmi cere bani, eu zic că sunt realizat cumva și asumat. Dacă eu îi plătesc lunar niște bani îi fac un rău, pentru că noi suntem din neamul „muieți îs posmagii, am fost niște putori toți”, a spus Liviu Vârciu pentru Ciao.ro