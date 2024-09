Filmul lui Almodovar – The Room Next Door a câștigat Leul de Aur la festivalul de film de la Veneția

Primul film în limba engleză al regizorului spaniol Pedro Almodóvar, The Room Next Door, care abordează temele importante ale eutanasiei și crizei climatice, a câștigat sâmbătă prestigiosul premiu Leul de Aur la festivalul de film de la Veneția, anunță .

Filmul în favoarea eutanasiei umane a câștigat premiul principal

Cu Tilda Swinton și Julianne Moore în rolurile principale, filmul a fost aplaudat timp 18 minute când a avut premiera la Veneția la începutul săptămânii – una dintre cele mai lungi reprize de aplauze din istoria recentă.

este un preferat al circuitului festivalurilor și a primit un premiu pentru întreaga activitate la Veneția în 2019.

De asemenea, a câștigat un Oscar la categoria cea mai bună limbă străină pentru filmul său din 1999 All About My Mother.

Acum, în vârstă de 74 de ani, el a decis să încerce să facă filme în limba engleză, spunând reporterilor că pentru el a fost ca o ficțiune științifico-fantastică.

Vorbind înainte de premieră, el a spus că filmul său a evidențiat importanța prețuirii vieții, dar a precizat, de asemenea, că oamenii ar trebui să poată muri cu demnitate într-un moment pe care l-au ales.

„Este un film în favoarea eutanasiei”, a spus el, criticând țări precum SUA, unde așa-numita „ucidere prin milă” este ilegală, spre deosebire de Spania natală.

Chiar dacă se știa că filmul The Room Next Door e foarte probabil să câștige, locul secund și Leul de Argint a fost o surpriză, revenind regizoarei italiene Maura Delpero pentru Vermiglio, drama ei plasată în Alpii italieni în timpul celui de-al doilea război mondial.

Nicole Kidman a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță

Nicole Kidman a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul ei riscant din Babygirl, unde joacă rolul unui CEO care își pune în pericol cariera și familia, având o aventură toxică cu un stagiar tânăr și manipulator.

a fost sâmbătă la Veneția, dar nu a participat la ceremonia de decernare a premiilor după ce a aflat că mama ei a murit pe neașteptate.

Francezul Vincent Lindon a fost desemnat cel mai bun actor pentru The Quiet Son, o dramă de actualitate în limba franceză despre o familie sfâșiată de radicalismul de extremă dreapta.

Premiul pentru cel mai bun regizor a fost acordat regizorului american Brady Corbet pentru filmul său de trei ore și jumătate The Brutalist, povestea epică a unui supraviețuitor maghiar al Holocaustului, interpretată de Adrien Brody, care încearcă să-și refacă viața în SUA.

Festivalul marchează începutul sezonului premiilor și prezintă în mod regulat mari favoriți pentru Oscaruri, opt dintre ultimele 12 premii pentru cel mai bun regizor la Oscaruri fiind destinate filmelor care au debutat la Veneția.

Premiul pentru cel mai bun scenariu a revenit lui Murilo Hauser și Heitor Lorega pentru I’m Still Here, un film despre dictatura militară Braziliei, în timp ce premiul special al juriului a revenit dramei despre avorturi April, a regizorului georgian Dea Kulumbegashvili.

Printre filmele care au părăsit insula Lido din Veneția cu mâinile goale s-au numărat Joker: Folie à Deux de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și Lady Gaga, continuarea filmului original The Joker, care a câștigat premiul cel mai mare la Veneția în 2019.

Filmul Queer al lui Luca Guadagnino, în care Daniel Craig joacă rolul unui dependent de droguri gay, și filmul bio Maria Callas al lui Pablo Larrain, cu Angelina Jolie în rolul celebrei soprane grecești, au câștigat, de asemenea, elogii de la critici, dar nu au primit niciun premiu.

Juriul de la Veneția a fost condus anul acesta de acttrița franceză Isabelle Huppert.

Principalii câștigători ai premiilor

Leul de Aur pentru cea mai bună imagine The Room Next Door

Leul de argint (premiul secund) Vermiglio

Cel mai bun regizor Brady Corbet pentru The Brutalist

Cea mai bună actriță Nicole Kidman pentru Babygirl

Cel mai bun actor Vincent Lindon pentru The Quiet Son

Cel mai bun scenariu Murilo Hauser și Heitor Lorega pentru I’m Still Here

Premiul special al juriului aprilie de Dea Kulumbegashvili

Cel mai bun actor tânăr Paul Kircher pentru And Their Children After Them