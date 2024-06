Finala Survivor All Stars 2024. Zanni, marele câștigător al ediției din acest an

, Iancu și Andrei Ciobanu sunt marii finaliști Survivor All Stars 2024. Cei trei s-au luptat pentru câștigarea marelui premiu, iar Zanni a fost cel care, la sfârșit, a ridicat, pentru a doua oară, marele trofeu.

Andrei Ciobanu, eliminat după prima sesiune de vot

După prima sesiune de vot, Andrei Ciobanu a fost eliminat, în competiție mergând mai departe Zanni și Iancu.

„Mă bucur pentru Iancu, va fi prietenul meu întotdeauna. Nu sunt dezamăgit că am plecat de acasă, eu sunt un câștigător. Sunt fericit, mă întorc la familia mea. Mulțumesc, Survivor All Stars pentru tot ce mi-a oferit și pentru că sunt ceea ce sunt datorită Survivor All Stars”, a spus Andrei Ciobanu, după ce a fost eliminat, scrie .

Zanni, marele câștigător al ediției Survivor All Stars

Ulterior, lupta pe traseu s-a dat între Zanni și Iancu. Zanni a considerat că el este singurul care merită premiul de 100.000 de euro, argumentând faptul că a fost cel mai bun sportiv de pe traseu. Pe de altă parte, Iancu Sterp a declarat că Zanni a reintrat în competiție după ce a fost eliminat, iar el a rămas, astfel, singurul concurent căruia nu i s-a stins flacăra.

„Simt că dacă spun cu adevărat ce gândesc, sunt persecutat. Dacă ești sincer, oamenii te judecă. Simt că s-ar face o nedreptate dacă nu mi s-ar spune numele, pentru că am fost mereu cel mai bun sportiv de pe traseu. Sper că oamenii m-au votat. Simt că îmi explodează inima din piept. Mă consider cea mai reală persoană care a apărut la televizor”, a spus Zanni înainte de aflarea marelui câștigător.

„Îmi bubuie inima, mă și bâlbâi. Trăiesc o emoție pe care n-am mai trăit-o decât de câteva ori în viața mea. Sunt de părere că orice nume s-ar spune, ar fi corect pentru că am luptat demn până aici. Eu aș spune că Zanni a fost eliminat din concurs și a fost adus înapoi, iar eu rămân singurul concurent căruia nu i s-a stins flacăra Survivor”, a transmis Iancu.

În cele din urmă, după calcularea voturilor, Zanni a fost desemnat marele câștigător .