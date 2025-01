Fosta „bebelușă” Oana Ioniță a locuit la internat în copilărie: „Am făcut și păduchi. Am slăbit foarte mult, m-am îmbolnăvit de tot”

Oana Ioniță, cunoscută publicului larg ca fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor”, a povestit că a locuit la internat de la vârsta de 10 ani. A suferit mult acolo, dar a ținut-o tare visul de a deveni balerină. Iar visul i s-a împlinit.

De ce a locuit Oana Ioniță la internat

La vârsta de 10 ani, Oana Ioniță a fost admisă la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, unde a studiat baletul clasic. Pentru a-și urma visul, a locuit într-un internat alături de alți colegi.

„Când am intrat în internat și trebuia să mă bat cu ceilalți pe mâncare și să fac lecțiile celorlalți și să fac niște lucruri… să fac ordine, să le dau din mâncarea mea. Am slăbit atunci, țin minte… foarte mult. Am făcut și păduchi, apropo de Ilona care zicea că nu există copilărie și că păduchii stau pe capul curat. Am slăbit foarte mult, m-am îmbolnăvit de tot ce se putea… probabil și din lipsa asta de afecțiune pe care am avut-o atâția ani, din partea părinților mei… m-am izbit de un fel de: ”Descurcă-te în viață, pentru că trebuie să începi deja de la 10 ani să te descurci”. Acum le zic copiilor mei: ”Știți? Eu când eram mică la 10 ani făceam asta, asta, asta, voi? De ce nu luptați? De ce nu faceți asta? De ce nu…”. (…)

Știi, ca mine sunt… milioane de copii care vor să-și urmeze visul și care ar face orice să ajungă acolo sus, foarte mulți sunt așa, copii care se despart chiar mai devreme de familia lor, eu nu visam decât să fiu balerină pe scenă la Opera Română. Așa că nu… Da, sufeream și da, treceam mai departe și da, doi ani de zile la internat am învățat să-mi găsesc drumul, chiar și dacă aveam 10 ani”, a povestit Oana Ioniță, în lui Bursucu, potrivit

Ioniță: Eforturile, recompensate mai târziu prin prezența pe scena Operei Române

Vedeta a mai povestit că părinții o voiau doctoriță sau profesoară, dar când au aflat că are talent la dans, au susținut-o în totalitate.

„M-am născut în Ploiești și am început să dansez la 4 ani ca recomandare pentru pofta de mâncare. Părinții mei mă vedeau doctoriță sau profesoară. Au făcut multe sacrificii ca eu să ajung în București atunci când d-na Eftimie, prima mea profesoară de balet, le-a spus că sunt talentată. Atunci a început seria de eforturi recompensate mai târziu prin prezența pe scena Operei Române.

Atunci când am deschis sala de dans și am început să lucrez cu copiii am observat din perspectiva unui profesor cât de repede poți obține rezultate atunci când la talent adaugi porția potrivită de educație”, a spus Oana Ioniță, cu ani în urmă, pentru PRO TV.