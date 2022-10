Gabriela Cristea, nou mesaj pentru prieteni. De ce s-a spitalizat

”Dragilor, va multumesc din suflet pentru mesajele de incurajare din acest weekend. Da, am fost bolnava si taaaaare trista din cauza asta. Este a treia oara cand fac colica renala in ultimele 4 luni, deci este ingrijorator. Acum sunt bine, pe tratament inca dar nu mai pot continua asa la nesfarsit pentru in curand am sa devin imuna si la antibiotic.

Dupa seria de tratament in curs am nevoie de o pauza sa se curete organismul si am sa merg la investigatii suplimentare. Am nevoie sa fiu sanatoasa pentru mine si familia mea, am nevoie sa fiu sanatoasa ca sa-mi duc proiectele la bun sfarsit.

Azi a fost prima zi fara febra si frison, prima zi in care am iesit din casa si am inceput sa ma simt din nou bine. Gandurile voastre mi-au dat putere si va multumesc ca mi-ati scris. Va imbratisez cu drag!’‘, a declarat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.