Gabriela Cristea planifică o investiție uimitoare în propria casă / Vedeta le-a cerut ajutorul fanilor: „Dacă aveți pe cineva pe care ne-ați putea recomanda...”

Gabriela Cristea, celebra prezentatoare TV din România, pregătește o investiție impresionantă în casa sa. Vedeta intenționează să amenajeze o sală de divertisment și un mini spa, pentru confortul său și al familiei sale. Această decizie a fost comunicată pe rețelele sociale, unde vedeta a solicitat ajutorul fanilor pentru găsirea unui designer de interior și a unei echipe de muncitori pentru aceste proiecte, potrivit .

Gabriela Cristea, anunț pe rețelele de socializare: „Am avea nevoie de ajutorul vostru…”

Gabriela Cristea a dezvăluit că mai există o parte din casa lor care nu a fost încă amenajată și că are nevoie de ajutor pentru a o transforma. Acest spațiu este un hol care separă cele două case – cea de locuit și una destinată divertismentului, cu o zonă de biliard.

Vedeta și-a exprimat dorința de a crea un mini spa în casa sa, dotat cu o baie mare, o zonă de saună și facilități de relaxare. Această investiție este menită să ofere confort și relaxare pentru timpul liber petrecut acasă. În plus, Gabriela Cristea a dezvăluit că are planuri pentru un studio unde soțul ei, Tavi Clonda, să-și desfășoare activitatea. Acest studio va include o mini scenă și facilități pentru filmări, eliminând necesitatea de a merge la alte studiouri sau săli de repetiție.

„Dragilor, astăzi vă invit într-o incursiune prin casa noastră. Da, ce vedeți aici este o altă bucată din casa noastră, în ciuda faptului că știți că peste tot este amenajat. Dar, cu toate astea, avem o parte de casă pe care încă nu am amenajat-o și, în sensul acesta, am avea nevoie de ajutorul vostru, dacă știți vreun designer de interior care ar putea să ne ajute sau dacă aveți vreo echipă de muncitori care ar putea să ne ajute și cu care am putea să lucrăm ar fi foarte bine.

Dar, în primă fază avem nevoie de un designer de interior. Dacă aveți pe cineva pe care ne-ați putea recomanda, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că avem mare, mare nevoie de ajutor. Practic, mai avem câteva sute de metri pătrați de casă, care trebuie redecorați. Practic, acesta este un hol care separă cele două case: casa de locuit și casa unde vom avea o zonă de divertisment, de entertainment, un biliard”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele sociale.