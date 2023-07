Gabriela Cristea, primele declarații din vacanța din Grecia: „Am văzut mai multe mașini de pompieri / Vă dați seama că ne-a luat un pic inima”

și iubite vedete din România, a hotărât să-și ofere o binemeritată vacanță pe litoralul grecesc, alături de familia sa. După o perioadă intensă de muncă și numeroase proiecte, prezentatoarea TV și soțul său, Tavi Clonda, au decis să se bucure de o pauză relaxantă într-unul dintre locurile lor preferate.

Gabriela a ales o stațiune unde nu au existat deloc incendii

Cu toate acestea, fanii lor au fost profund îngrijorați pentru siguranța lor, având în vedere că Grecia a fost recent afectată de devastatoarele incendii de vegetație.

Vedeta a decis să clarifice problema chiar pe conturile sale de socializare, transmitând un mesaj direct urmăritorilor săi. Gabriela este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde se bucură de o comunitate numeroasă de fani. Prezentatoarea TV împărtășește momentele frumoase din viața sa, dar și pe cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și de această dată, când aceasta a făcut o nouă postare anunțându-și fanii că se află într-o vacanță de vis pe litoralul grecesc.

cu privire la îngrijorarea lor, în special din cauza incendiilor devastatoare de vegetație care au afectat recent mai multe zone din Grecia. Cu toate acestea, ea a dorit să îi asigure că ea și familia sa sunt în afara oricărui pericol. Gabriela Cristea a postat pe rețelele de socializare că au ales o stațiune unde nu au existat deloc incendii, ceea ce le permite să-și petreacă concediul în siguranță, scrie .

Vedeta și-a liniștit fanii pe rețelele sociale

„Voiam să vorbim despre focul din Grecia. Dacă vă uitați la știri, vedeți că sunt din ce în ce mai multe știri despre faptul că sunt diverse avertizări pentru Grecia în ceea ce privește focul. Sunt multe zone în care, din păcate, sunt incendii foarte grave. Asta se petrece an de an în Grecia și, în general, zona de sud este foarte afectată și insulele.

(…) Au fost multe mesaje primite din partea voastră și foarte mulți dintre voi care îmi spuneau: >. Într-adevăr, sunt multe zone, dar și zone în care situația este foarte bună, nu sunt incendii, slavă Domnului.

(…) Din fericire, în locul unde suntem noi totul e sigur. Ieri am intrat pe autostradă, pentru că am fost la o plajă și am văzut mai multe mașini de pompieri care mergeau spre o locație, vă dați seama că ne-a luat un pic inima. Tocmai asta m-a și determinat să fac videoul ăsta, pentru că primesc multe mesaje din partea voastră și parcă atunci m-am trezit un pic la realitate.

(…) Focul pare că a ajuns și într-o zonă mângâiată de Dumnezeu, cum s-ar spune, pentru că cel mai apropiat punct de unde suntem noi și care pare să aibă o avertizare de grad 4 este muntele Athos, sper ca și acolo situația să se liniștească.

(…) La noi totul este bine, este foarte cald, astăzi bate vântul, dar nu suntem într-o zonă în care am putea avea probleme, ne continuăm vacanța”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.