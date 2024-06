Gabriela Prisăcariu dezvăluie realitățile vieții de familie: „Nu e totul numai lapte și miere”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de câțiva ani și au un fiu, Luca Tiago, născut în 2021. Deși ambii sunt foarte ocupați, ei se implică mult în creșterea și educarea fiului lor. Într-un interviu recent pentru Gabriela a vorbit despre provocările și dinamica familiei lor.

Provocările vieții de părinte

a subliniat că nu există un manual perfect pentru a fi părinte. Fiul lor, Luca Tiago, este plin de energie, ceea ce poate fi obositor pentru ambii părinți. Gabriela și Dani au opinii diferite în privința educației fiului lor, ceea ce duce adesea la discuții.

„Încerc să fiu autoritară pentru că acum el începe să-și dea seama de niște lucruri și până unde poate merge și atunci încerc să mă impun, dar nu prea îmi iese. Nu am cum, când îi văd fața, îmi e greu. Dar încerc să respectăm o limită. Vreau să fie un copil educat, nu alintat. Parenting, parenting, dar până la o anumită limită”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru cancan.ro.

Gabriela a recunoscut că, deși ea este mai agitată și dorește să facă lucrurile repede, Dani este mult mai calm și răbdător, lucru care uneori o enervează.

„Eu nu știam ce înseamnă cuvântul răbdare. La mine totul este pe repede înainte și vreau acum să se întâmple. De când îl am pe Tiago încerc să învăț ce înseamnă să ai răbdare. El are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează. Are răbadre, este calm, știe să explice. Eu nu sunt așa, strig: „Haideți mai repede!””, a declarat vedeta.

Tiago a început grădinița de două săptămâni

În cadrul interviului, a povestit cum au fost primele săptămâni de când fiul ei a început grădinița.

„Primele două săptămâni au fost bune. Mă așteptam să fie mult mai rău pentru că el este super atașat de mine și atunci îmi imaginam ceva extrem de rău, dar este nine. Nu trebuie să-l conving să meargă. Toată lumea îmi spune că va fi și mai rău, dar sunt pregătită.”

Ce planuri pentru viitor au Gabriela și Dani Oțil

Cei doi se descurcă de minune să îmbine viața de familie cu munca și au reușit să meargă de curând într-o vacanță în Marrakech.

„Da, am fost acum de Paște în Marrakech. Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung în locația asta și mă bucur că în sfârșit am reușit.”

În ceea ce privește planurile viitoare, Gabriela a menționat că vor merge cu Tiago la mare și vor avea și o săptămână doar pentru ei doi.

„Da, o să mergem cu Tiago undeva la mare o săptămână, și o săptămână noi doi. Am învățat de anul trecut când am fost la mare cu el că nu este vacanță cu Tiago, dar ne bucurăm de fiecare moment alături de el, mai ales că vedem cât de mult contează pentru el aceste experiențe. El ne zice ce s-a întâmplat anul trecut când noi am fost la mare. Ține minte și ne-am dat seama cât de mult contează pentru el aceste experiențe. Are foarte multă energie, de când se trezește până adoarme el aleargă doar.”

Experiențele dureroase în cariera de model

Gabriela a discutat și despre cariera sa de model, amintindu-și de cea mai dureroasă experiență pe care a avut-o.

„Emisiunea și prezentările pentru Cătălin m-au călit, dar cea mai dureroasă a fost o prezentare la Cătălin Botezatu. Mi-a prins părul în coc cu agrafa și când mi-a dat drumul la păr am plâns direct pentru că mă durea extrem de tare. Încă am sensibilitate după atâta timp, nu pot să-mi țin părul prins. A fost o prezentare dureroasă. S-a întâmplat acum zece ani, dar nu-mi pot ține părul prins în coadă.”