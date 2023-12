Gabriela Prisăcariu a ajuns pe mâinile medicilor în prag de sărbători: „Iau pastile și mă simt și mai rău”

un videoclip pe rețelele de socializare, stârnind îngrijorarea urmăritorilor. Gabriela Prisăcariu apare în imagini la spital, generând speculații cu privire la starea sa de sănătate. Ulterior, blondina a dezvăluit adevărul despre ceea ce s-a întâmplat, împărtășind informații care au liniștit fanii.

Gabriela Prisăcariu a ajuns la spital

„De obicei nu merg la spital așa foarte repede, dar acum pentru că deja sunt de 2 zile, mă simt foarte rău și iau pastile și mă simt și mai rău, am decis să merg la spital pentru că nu vreau să îl îmbolnăvesc și pe Tiago și se pare că de la el am luat cumva, pentru că el a avut primul febră, dar el este bine. În doar 2 zile a avut doar 2 episoade de febră, în schimb, mie îmi bubuie capul, urechile, nasul, gâtul, așa că am decis să merg la spital, ca să fie totul sub control pentru Tiago.

Am rețetă, imediat mă fac bine.(…) Ar trebui să-mi iau câteva zile libere, a spus doamna doctor. E decembrie, cea mai aglomerată perioadă din an, cine își ia zile libere cu 2 săptămâni înainte de Crăciun?!”, a spus Gabriela Prisăcariu, într-un videoclip publicat pe pagina personală de Instagram, la secțiunea InstaStory, potrivit .

Soția lui Dani Oțil are hernie de disc la doar 30 de ani

, dezvăluind că, la doar 30 de ani, se confruntă cu o hernie de disc, în ciuda stilului său de viață sănătos și a implicării în sport.

„Și cum vă spuneam… Ieri eram tânără, azi fac recuperare pentru o hernie de disc. De aici și durerile de spate, super… Acest aparat este grozav. Am doar 30 de ani.”, a declarat Gabriela Prisăcariu cu puțin timp în urmă, pe Instagram.