Gigi Becali a dezvăluit de ce a plâns recent în biserică: „Îți atinge Hristos ochii”

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care a plâns recent în timp ce asculta Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală. Slujba a fost transmisă de Trinitas TV, iar în cadre a apărut şi patronul FCSB, cu ochii în lacrimi.

De ce a plâns Becali la slujbă

„Când plângi este o trăire, o bucurie a sufletului. E o trăire care nu poate să fie descrisă și acea bucurie înseamnă că îți atinge Hristos ochii tăi.

Sfinții părinți o traduc că El vrea să vezi cu ochii minții atunci. Nu e bucuria mea, e a lui Hristos, e darul Lui pentru mine. Să văd cu ochii minții.

Ce se întâmplă nu am cum să îți spun pentru că nu vei înțelege. Asta se întâmplă în fiecare zi”, a spus Gigi Becali, pentru

Becali construiește o mare biserică în nordul Capitalei

Gigi Becali e cunoscut drept un om foarte credincios, , spune că ascultă numai muzică bisericească și hainele pe care le poartă sunt cu tematică ortodoxă.

De asemenea, patronul FCSB în nordul Capitalei. În 2008, el a promis că va construi un lăcaș de cult dacă echipa sa va elimina Galatasaray şi se va califica în grupele Champions League: „Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De-abia acum i-am băgat turlele”.