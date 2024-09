Gillian Anderson, Scully din Dosarele X, spune că a fost surprinsă de propria sa rușine de a-și împărtăși fanteziile sexuale

Gillian Anderson – considerată odată cea mai sexy femeie din lume de către revista FHM va fi pentru totdeauna asociată cu discuții sincere despre activități intime, după rolul ei de terapeut sexual în serialul de succes al Netflix – Sex Education.

Anderson a colaborat la publicarea unei cărți despre fanteziile sexuale

Dar Anderson spune într-un interviu pentru că până și ea „s-a luptat” să-și exprime propria fantezie sexuală în cuvintele potrivite pentru cartea pe care o lansează, așa cum i-au cerut editorii.

„Descriind dintr-o dată imaginile pe care le aveam în minte de ceva vreme și acțiunea în sine, a adăugat un nivel de intimitate la care nu m-am așteptat și nici nu mă credeam în stare să fiu atât de timidă în privința asta.”

Fantezia lui Anderson este ascunsă printre alte sute de fantezii cuprinse într-o carte care nu este pentru cei timizi.

Actrița, care e foarte cunoscută pentru rolul Danei Scully în serialul Dosarele X și editorii ei au primit 1.800 de articole anonime de la femei din întreaga lume.

Scrisorile au fost editate și adunate în 13 capitole cu titluri, inclusiv „To Be Worshipped”, „Exploration”, „Power and Submission” și „The Watchers and the Watched”.

Colaboratorii au fost auto-selectați și anonimi, detaliind doar identitatea sexuală, vârsta, venitul, starea relației.

Psihologul clinician profesor Susan Young, care a citit cartea, spune că „fanteziile sexuale sunt un aspect sănătos și normal al expresiei sexuale, cu condiția să nu provoace suferință și rău”.

Ele le permit oamenilor să exploreze „într-un mediu sigur, privat și controlat – mintea lor”.

Fanteziile din cartea Want sunt dintre cele mai diferite

Unele dintre fanteziile din cartea Want/Dorință sunt despre – femeia îndoliată care tânjește la atingere și deplânge pierderea secundară a relațiilor sexuale. „Mi-aș dori să existe mai multe discuții despre durere, pierderea soțului și sexualitate”, scrie ea.

Altele sunt aproape pastișe – o fantezie despre „sexul foarte fierbinte, senzual, pasional” cu Harry Styles.

Anderson descrie poveștile ca fiind „cinstite, crude, intime și frumoase”, adăugând: „Ceea ce m-a interesat cel mai mult a fost bucuria și plăcerea pe care femeile le-au avut în mod clar în scris, cât de mult le făcea asta să se înțeleagă mai mult. Până la urmă, aceasta nu este cartea mea. Aceasta este cartea fiecărei femei care a contribuit”.

Want este o interpretare din secolul 21 a unei alte colecții de fantezii feminine, My Secret Garden, publicată în 1973. Cartea revoluționară a jurnalistei Nancy Friday a devenit un bestseller global, prima dată când dorințele feminine au fost făcute atât de publice.

La cincizeci și unu de ani după My Secret Garden, Anderson spune că a fost „surprinsă” de cât de multă rușine mai există în privința discuțiilor despre sex și a împărtășirii fanteziilor sexuale cu prietenii sau partenerii.

Cartea ei este o încercare de a ne determina pe toți să fim mai sinceri cu privire la dorințele noastre.