Gina Pistol a făcut marele anunț. Când va reveni soția lui Smiley pe micile ecrane

de la televiziune pentru a se concentra pe creșterea copilului ei și a lui Smiley. Cu toate acestea, simte că îi lipsește mediul TV și se pregătește să revină pe micile ecrane.

Când se întoarce Gina Pistol pe micile ecrane

De câteva luni, din lumina reflectoarelor pentru a se dedica mai mult timp familiei. Cu toate acestea, recunoaște că nu s-a adaptat complet la această pauză. Gina Pistol a dezvăluit că ia în considerare posibilitatea de a se întoarce în televiziune, dar pentru moment, are în plan să rămână în afara ochilor publicului, scrie .

„Și mie îmi lipsește televiziunea. Sunt într-o perioadă în care eu am nevoie de mine mai mult decât are televiziunea de mine. Am nevoie de puțin timp să mă refac și pe urmă să mă prezint în fața oamenilor cu aceeași energie cu care i-am obișnuit. A fost o perioadă puțin mai grea pentru mine și încerc să mă reîntregesc, să mă adun”, a spus Gina Pistol, în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta a trecut printr-o perioadă mai grea

Vedeta a recunoscut că transformările pe care le-a trăit după ce a devenit mamă au condus-o să ia hotărârea de a se retrage temporar din lumea televiziunii. Aceasta a recunoscut că se simțea epuizată atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

„Inclusiv că am devenit mamă, inclusiv că am avut COVID de două ori într-un an, inclusiv că am avut un burnout, toate în același an, toate au dat cu mine de pământ și atunci am realizat că sănătatea mea fizică și psihică este mai importantă decât orice proiect. Până nu sunt eu bine cu mine, stau așa puțin în umbră”, a mai spus vedeta.